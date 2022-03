OPINION: ¿Cuál será el que está loco, Biden o Putin?

2 – ¿Por qué esta premisa? Hace un tiempo se les preguntó a los diputados dominicanos cuántos artículos tiene la Constitución nuestra; ninguno contestó correctamente. Luego, vi un estudio que dio cuenta que los profesores dominicanos son los profesionales que menos leen. Posteriormente (en días recientes) vi un video que da grima: a varios jóvenes dominicanos se les preguntó que celebrábamos nosotros el 27 de febrero y ninguno pudo contestar correctamente.

3 – ¡Pero, o Dios del cielo!, todos ellos opinan sobre la problemática de Ucrania con un tono de voz y unos gestos con los que quieren demostrar que sus opiniones son la verdad absoluta.

4 – En esas peroratas, he oído a esos “eruditos”, maldecir a Putin, y tacharlo de tirano, asesino y loco. Otros hasta con título universitarios de doctores, ingenieros, arquitectos, sociólogos, psicólogos, etc., aparte de satanizar a Putin, hablan del – “ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania” – .

5 – En resumida cuenta, todas aquellas opiniones son fruto de la ignorancia de unos y la maldad de otros. Refiero la maldad de otros, porque muchos de los que hablan de ataque no provocado e injustificado, sí saben, que el ataque es provocado y justificado, pero se decantan por la mentira, la manipulación y la confabulación, porque son personas deshonestas e injustas, que se inclinan a favor de sus mezquinos intereses personales dejando a un lado los intereses de la humanidad, olvidando en su ignorancia y ruindad, que a largo plazo, todos seremos víctimas de sus abyectas maquinaciones.

6 – Por otro lado, existen personas buenas, no tan tontas y con gran sentido común y de justicia, con poca lectura, pero con mucha inteligencia, a quienes su sexto sentido le dice, que las cosas en Ucrania no son como las están difundiendo los medios de comunicación que oyen a diario, pero que en realidad no saben a ciencia cierta el por qué de esta guerra, y por ello preguntan a quienes ellos creen le pueden arrojar alguna luz sobre la misma.

7 – Para esas personas, que les interesa saber el verdadero motivo de la guerra que nos ocupa, de inmediato paso a explicar los principales motivos de la misma. Es un tema complejo, porque son muchos los cabos que hay que atar para comprender la génesis de esta absurda guerra; no obstante, trataré de hacerlo de la manera más sencilla.

8 – Pues bien…, en octubre de 1962 siendo John F Kennedy presidente de los Estados Unidos y Nikita Jrushchov de la Unión Soviética, tuvo lugar la llamada – “Crisis de los Misiles de Cuba” -. En aquel tiempo, la Unión Soviética quiso establecer en Cuba bases de misiles nucleares que disparados llegaban en poco tiempo a territorio norteamericano. Naturalmente, los Estados Unidos se opusieron al establecimiento de estas bases. Las razones de esta oposición son tan claras, que obviarlas es de lugar, puesto que mis lectores no son brutos ni idiotas.

9 – Por el establecimiento de aquella base de misiles nucleares en Cuba casi se llegó a una – Tercera Guerra Mundial -. Esta no se dio, porque las dos superpotencias llegaron a un acuerdo: la Unión Soviética retiró los misiles nucleares de Cuba y los Estados Unidos retiraron los suyos de Turquía.

10 – Ahora (60 años después), se da casi el mismo fenómeno con el caso de Ucrania. Los Estados Unidos con apoyo de su brazo militar en Europa (la OTAN), quieren que Ucrania pase a formar parte de la OTAN, para poder establecer en Ucrania una base de misiles nucleares que apuntando hacia Moscú llegan en cinco minutos. Naturalmente, Rusia se opone al establecimiento de esta base, por las mismas razones de seguridad que argumentaron los norteamericanos en 1962 para oponerse al establecimiento de una base de misiles nucleares en Cuba.

11 – Ahora pasemos a razonar. En todos los tiempos, naciones poderosas han querido conquistar a Rusia, para apropiarse de su vasto territorio e inmensos recursos naturales. En ese tiempo esa pretensión es marcada, principalmente por sus gigantescas reservas de gas y petróleo.

Los primeros en invadir a Rusia fueron los vikingos; posteriormente los turcos, luego los mongoles liderados por Gengis Kan y Batu Kan, los tártaros de Crimea, la mancomunidad de Polonia-Lituania, más tarde Suecia, Napoleón, Japón y lo nazis. De todas estas invasiones el indómito pueblo ruso, ha conseguido liberarse y prolongar su existencia hasta la actualidad.

12 – Desde la “Segunda Guerra Mundial”, los imperios capitalistas (Estados Unidos y los europeos), han encontrado en Rusia y China dos obstáculos potentes que le han impedido la expansión desenfrenada de su capitalismo, cuya razón esencial es ganar territorios y consecuentemente apropiarse y saquear los recursos naturales de esas naciones que siempre son las más débiles.

13 – En este escenario, para las personas pensantes, es fácil inferir, que el querer que Ucrania ingrese a la OTAN, obedece a un plan concebido con premeditación y alevosía al mas alto nivel de maldad; puesto que se sabe de antemano la reacción de Rusia a este ingreso, que es el mismo que asumió los Estados Unidos cuando Rusia quiso poner bases de misiles nucleares en Cuba.

14 – Ahora bien, la oposición de Putin a que Ucrania ingrese a la OTAN, es porque luego en ese país, le van a colocar una base de misiles nucleares con los que en pocos minutos destruirían a Rusia. Ante esta negativa de Putin, los poderosos medios de comunicación de la prensa occidental, han reaccionado satanizando al gobernante ruso, en lo que han llegado al extremo de catalogarlo de monstruo, de asesino, y de que está loco.

15 – En este punto recuerdo, que los Estados Unidos y los imperios europeos han sido los mayores colonialistas e invasores que ha conocido la humanidad; por ejemplo, Estados Unidos ha invadido a: Argentina, México, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia, Honduras, Panamá, Granada, Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Japón, China, Túnez, Libia, Marruecos, Egipto, Argelia, Angola, Sudán, Yemen, Somalia, Hawái, Corea, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Líbano, Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia, etc.

16 – De estas invasiones es de lugar destacar las siguientes:

Vietnam fue invadido en 1964 siendo presidente Lindón B Johnson. Aquella guerra fue horrible. Perdieron la vida más de 60 mil marines norteamericanos en su mayoría jóvenes reclutados de los barrios pobres, pero también, perdieron sus vidas más de tres millones de vietnamitas, bajo el fuego de armas mecánicas y químicas terribles. En aquella guerra, los invasores que decían ser cristianos, usaron Napalm, agente naranja, gas sarín, y bombas con uranio empobrecido. Por causa de esta bomba, todavía hoy (50 años después), nacen niños con deformidades genéticas.

17 – Otras invasiones a resaltar son la invasión a Irak, la cual se hizo bajo el pretexto de que aquel país tenía “armas de destrucción masiva”. El pretexto fue un vil engaño, que dio lugar a que murieron en ella más de un millón de iraquíes, y dejado varios millones de mutilados, de viudas y huérfanos e igual número de desplazados, y de gente que tuvo que vivir el resto de sus días a la intemperie. También estos supuestos cristianos, en nombre de Dios, la libertad y la democracia mataron selectivamente a más de 60 mil profesionales de ese país (maestros, sociólogos, médicos, abogados, científicos etc.). También destruyeron las infraestructuras (escuelas, hospitales, carreteras, puentes, casas, oficinas gubernamentales, museos, etc.). La intención era, tal como la confesaron previamente: retornar a ese país a la edad de piedra, cosa que lograron, para al final, hacerse con el petróleo de ese antiguo país persa.

18 – Posteriormente, igual barbarie hicieron con Siria, Líbano y Yugoslavia. Al igual que hicieron con Irak, a bombazos destruyeron las infraestructuras de aquellas naciones, y otra vez dejaron millones de muertos, de mutilados y desplazados. Nuevamente, esta inhumanidad la hicieron en nombre de Dios, de la democracia y la libertad. Curiosamente, Estados Unidos y europeos, en esta ocasión, también se quedaron con el control de los pozos petroleros y del todo el oro y miles de millones de dólares que tenían aquellos países, en reservas

19 – ¡Entonces!, ¿cómo es posible que los Estados Unidos con esta historia de invasiones, destrucción, muertes y saqueos, su presidente, el señor Joe Biden, muchos congresistas y funcionarios de alto nivel, están proclamando a los cuatros vientos que el ingreso de Ucrania a la OTAN es un acto de soberanía de esa nación y de autodeterminación como corresponde a los pueblos? ¿con que autoridad hablan de un “ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania”? ¿Qué les respalda moralmente para expresar que la invasión rusa a Ucrania constituye una violación fragrante al derecho internacional? ¿Con que cara dicen, que un ataque contra Ucrania es un ataque contra la democracia? ¿También, con que moral pueden decir que Rusia ha violado los principios fundamentales que defienden la paz y la seguridad mundiales, con sus intenciones de cambiar por la fuerza las fronteras de un país soberano?

¡Dios mío!, los gobernantes occidentales pronuncian estos discursos, ignorando el genocidio que el gobierno pro europeo encabezado por el títere Volodymyr Zelenskyy, está llevando a cabo contras los estados separatistas, Donbás y Lugansk, de mayoría prorrusos.

20 – A todo esto, el presidente de los Estados Unidos y sus aliados, dicen que harán “pagar un precio” a Putin, por la invasión a Ucrania, y que con ello conseguirán “salvar la democracia” de los retos que enfrenta dentro y fuera de Estados Unidos Europa. Pero señor Biden, ¿quién pagará por los millones de seres humanos masacrados en Vietnam, Laos, Camboya, Irak, Siria, Libia, Afganistán y Yugoslavia? ¿Quién pagará por los genocidios del gobierno de Volodymyr Zelenskyy, contra las poblaciones de Donbás y Lugansk? ¿Quién pagará por los millones de hombres, mujeres y niños asesinados en Centro, Sudamérica y el Caribe?

21 – Otra cosa señor Biden. Usted habla de “salvar la democracia”, pero la realidad es salvar su imperialismo. Sus casi mil bases militares alrededor del mundo para imponerse a los países más débiles, no es democracia, sino, imperialismo. Los bloqueos económicos, financieros y de mercado, impuestos medalaganariamente, los mismo que sanciones económicas a los más débiles al amparo de su poderío económico y militar, e imponer su voluntad en la OEA, ONU, FMI y demás organismos para constituirse en una dictadura mundial, no es democracia, sino imperialismo.

22 – También, en este acápite cabe preguntarle al señor Biden ¿Por qué tanta defensa a Ucrania, al límite de exponer al mundo a una Tercera Guerra Mundial, mientras al pobre Haití, tan cerca de nosotros, lo dejamos morir de hambre? ¡¿Y que de la hipocresía ONU?! Este organismo, en votación histórica condena a Rusia por invadir Ucrania, pero nunca condenaron a los Estados Unidos y a Inglaterra por invadir, destruir y causar millones de muertos en Irak, Siria, Libia y Yugoslavia, etc. Tampoco han condenado a Israel por sus masacres y robos de tierra a los palestinos. Ante estos hechos, se hacen los desentendidos.

23 – Entonces, ante los hechos, ¿cómo es posible que los Estados Unidos y las potencias europeas exijan respetar la soberanía y autodeterminación de Ucrania, mientras ellos impiden ejercer la soberanía y autodeterminación que corresponden a Cuba, Venezuela, Nicaragua y a cualquier otra nación que quiera ejercer esos derechos?

24- Pero también, señor Biden, ¿cómo es eso, de que en 1962 era justo y válido que los Estados Unidos se opusieran a que Rusia estableciera una base atómica en Cuba, y ahora es un atentado a la soberanía y autodeterminación de Ucrania, el que Rusia se oponga al establecimiento de una base nuclear en Ucrania? Explíquese este punto, que no lo entiendo.

25 – Estos discursos, tan cínicos y demagógicos, construidos a base de falacias, para manipular, lo hacen los políticos, porque creen que todos somos ignorantes y estúpidos. Esta hipocresía, bien la conocemos los dominicanos con nuestros políticos, que tienen años mintiendonos con una desvergüenza que espanta e indigna. Ellos piensan como Henry Kissinger: “Lo que cuenta no es la verdad, sino, lo que se percibe como verdadero”. Por eso mienten hasta lo indecible.

26 – Para difundir las mentiras dichas sus discursos panfletarios, el imperialismo norteamericano y los europeos cuentan con muchísimos y poderosos medios de comunicación a través de los cuales han montado una campaña de satanización contra Putin y de manipulación de la realidad, tal como ordena el libro-guía, de la guerra psicológica de la cuarta generación.

La guerra psicológica (la guerra mediática), en la Guerra de Cuarta Generación

27 – Como mis lectores recordarán, en otros artículos ya los he informado sobre cómo la guerra convencional ha sido sustituida por la guerra no convencional de cuarta generación (Fourth Generation Warfare – 4GW), donde la guerra mediática ocupa un lugar de primer orden.

28 – “La Guerra de Cuarta Generación” es una guerra donde se usa la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas para sin fusiles, mediante la propaganda, la manipulación, el terror y el lavado de cerebro, llevar a cabo una guerra psicológica, con el objetivo de ejercer el control de la conducta social masiva, política y militar de las personas sin recurrir al uso de las armas.

29 – En esta guerra, los bombardeos mediáticos no operan sobre la inteligencia de las personas, sino sobre su psicología: no manipulan su conciencia, sino sus deseos y temores inconscientes. Todos los días, durante las 24 horas, hay un ejército invisible que apunta al cerebro de la población. Con este método no se utilizan tanques, ni aviones ni submarinos, sino, información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares, hasta sembrar en la ciudadanía una mentira que, a base de repetirla cantidad de veces, se convierte en verdad.

30 – Actualmente, en la guerra psicológica que se está llevando a cabo contra Putin en los medios de comunicación globalizados pertenecientes a las potencias capitalistas occidentales, se elabora un libreto común, escrito con objetivos específicos, tendentes a desacreditar y a difamar a Putin. En este libreto, se usan eslogan, estribillos, y clichés bien elaborados por psicólogos, psiquiatras y sociólogos con especialidad en la conducta humana. Con esta metodología se inventan unas historias diabólicas de crímenes horrendos que aseguran son cometidos por el ejército ruso. Esta historia llega al alma de las personas, principalmente a las de la gente común, que poco o nada conocen de las verdaderas razones y objetivos geopolíticos de esta guerra.

31 – Es así, como aquellos medios escriben y difunden noticias en spot publicitarios con diálogos semejantes a los de un novelón mexicano, construidos con slogan, cliché, estribillos, cuartetas y cuanto recurso literario. Con esas técnicas de comunicación difunden cosas como las siguientes: el ejército del dictador Putin ha entrado a Ucrania masacrando a la población indefensa. En esta brutal arremetida, caen bajo las balas y bombas asesinas, mujeres, hombres y niños. Putin es un monstruo, un desgraciado, un asesino. Este no es un hombre, sino una bestia sedienta de sangre. Invadir a Ucrania como lo ha hecho Putin, irrespetando la soberanía y la autodeterminación de ese país, es asesinar la democracia, etc. En este accionar, la hipocresía y la maldad son tantas, que hasta George Bush hijo, el que llevó a cabo la invasión a Irak que causó tanta muertes y destrucción en aquel país, hoy, sin sonrojarse, sale repudiando la guerra a Ucrania por parte Rusia, objetando que la misma es ilegal y que es una barbarie inaceptable.

32 – La cosa es, que las masacres y destrucción a cargo de Estados Unidos y europeos, son buenas y justas. Por ejemplo, cuando la guerra contra Irak, Libia, Siria, Yugoslavia, por parte del imperio norteamericano y los europeos, sus medios de comunicación justificaron aquellas barbaries; y justifican o se callan ante la masacre que viene llevando a cabo Israel contra Palestina. También se hacen los chivos locos ante las barbaridades cometidas por Arabia Saudita contra sus ciudadanos y la República del Yemen, país este, donde miles (especialmente niños), mueren a diario por una hambruna provocada por el gobierno de Arabia Saudita.

33- En la guerra mediática, los ejércitos son sustituidos por grupos operativos descentralizados especialistas en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación y psicología de masas como Jaime Bayly, Ricardo Alberto Montaner, Andrés Oppenheimer, Jorge Ramos, Mario Vargas Llosa, etc. (No meto en este grupo a José Flandez y Arturo Morató, porque la única especialidad de ellos es escribir estupideces). En definitiva, los medios de comunicación imperialistas, envenenan el alma de la gente; lavan el cerebro de las personas, para con la manipulación de la información, ganar el sentimiento de las masas, de tal forma, que sin darse cuenta, los pueblos cierran fila con quien los oprime y explota, y les “jode” la vida y su país.

A modo de conclusión

A – Como se puede inferir de lo leído, el imperialismo norteamericano, adjunto a sus aliados capitalistas (la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón Australia, etc.), han tomado a Ucrania como instrumento para llevar una guerra desde hace tiempo planificada contra Rusia, pues es bien sabido que desde 1990 se inició contra este país un cerco de bases con proyectiles nucleares.

B – La intención de esa guerra queda al desnudo, cuando vemos que Biden “enchincha para la misma, pues si él no quisiera esa guerra, mejor fuera un árbitro de moderación conducente a la paz. Si Biden no quisiera esa guerra, bastaría con reconocer que Rusia al igual que los Estados Unidos tiene derecho a defender su espacio vital. Para comprender esta sencilla premisa, bastaría con aceptar como una verdad inmutable, que los Estados Unidos jamás permitiría que Rusia ni ningún otro país, podrá establecer bases nucleares en los espacios vitales de los Estados Unidos como son México, Cuba, Canadá, etc., y que Rusia tiene ese mismo derecho en su espacio vital.

C- También ha de considerarse aquí, que los Estados Unidos prohíbe e impide a toda costa que otras naciones (el caso de Irán), tengan bombas atómicas, argumentando la peligrosidad que representa para la humanidad la proliferación de estas armas de destrucción masiva. Siendo así, ¿entonces, por qué, a despecho de esa decisión, los Estados Unidos incurre en la contradicción de querer esas armas para Ucrania?

D – Entiendo que esta “Tercer Guerra Mundial” de ninguna manera se dará. Biden y la OTAN, subestimaron a Putin y apostaron a acorralarlo. Este enfrentamiento con el gobernante ruso ha puesto al mundo patas arriba, puesto que, de darse, todos estamos en peligro de extinción. Es una situación que por el bien de todos hay que revertirla, y así será, porque a los instigadores de esta guerra, les ha salido el tiro por la culata.

E – Ante este pugilato de poder entre occidente y Rusia y ante los hechos, cabe preguntar: ¿Qué podemos esperar de un mundo gobernado por banqueros agiotistas, por nobles y reyes europeos indolentes, por empresarios y oligarquías codiciosos, y por políticos cínicos y corruptos, que han vendido su alma al diablo por dinero, fama y poder?

¿Podrá haber paz en un mundo donde el mayor negocio es la venta de armas y pertrechos militares para la guerra?

F – En consonancia con la premisa anterior, el gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado que busca 10.000 millones de dólares para ayudar a proteger a Ucrania contra la invasión rusa. ¡Dios mío! tanto dinero para la guerra que debiera usarse para comprar tractores, arar y sembrar la tierra para que produzca alimentos con los que se pueda acabar con el hambre que destruye a más de 3 mil millones de personas. Esto quiere decir, que Joe sigue atizando la guerra. Parece que la quiere con vehemencia. Esto es, el suicidio de la razón.

G – Finalmente, ante estos hechos, preguntamos: ¿En este momento histórico en que está viviendo la humanidad, por sus hechos, ¿cuál será el que está loco, Biden o Putin?

Posdata:

A – Al finalizar este trabajo quiero dejar constancia, como al efecto lo hago, de mi solidaridad con los militares del más alto rango de Estados Unidos y Europa, que han declarado su profunda preocupación, respecto a que el conflicto de Ucrania puede desembocar en una “Tercer Guerra Mundial”, debido a la mayor irresponsabilidad e inconsciencia con que la mayoría de los políticos occidentales (presidentes, vicepresidentes y congresistas) están manejando este conflicto.

B – También me solidarizo con los conceptos que para solucionar la crisis de Ucrania plantea Henry Kissinger en su artículo: “Cómo terminar la crisis de Ucrania” (How the Ukraine Crisis Ends), el cual fue publicado por el Washington Post el 6 de marzo 2014. A continuación, cito los párrafos más vinculantes del referido artículo de Kissinger.

“Putin es un estratega serio, sobre las premisas de la historia rusa”.

“Occidente debe entender, que para Rusia, Ucrania nunca puede ser solo un país extranjero”.

“Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción”.

“Ucrania no debería unirse a la OTAN, una posición que tomé hace siete años, cuando surgió por última vez”.

A mis lectores, les dejo la palabra…

