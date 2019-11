Crecen reacciones por la «renuncia» de Evo Morales; UE pide elecciones

Evo Morales

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el expresidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, condenaron este domingo el «golpe de Estado» que, denunciaron, sufrió el presidente boliviano, Evo Morales, quien renunció a su cargo en medio de protestas antigubernamentales.

«Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales», indicó Maduro en su cuenta de Twitter.

De su lado, Lula da Silva, quien el pasado viernes recuperó su libertad tras pasar 580 días en la cárcel, dijo: «Acabó de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia» y que «el compañero» Morales «fue obligado a renunciar».

UE aboga por eleciones pacíficas

La Unión Europea (UE) instó este lunes a todas las partes en Bolivia a mostrar «contención» y «responsabilidad» para que el país celebre nuevas elecciones de forma pacífica, tras el anuncio de renuncia del presidente, Evo Morales.

«Me gustaría expresar claramente nuestro deseo de que todas las partes en el país ejerzan contención y responsabilidad, y lleven al país pacíficamente a nuevas elecciones», indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios.

Expresidente Mesa celebra «fin de la tiranía»

El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) celebró el «fin de la tiranía», en alusión a la renuncia del mandatario Evo Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera. «A Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica. Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. Viva Bolivia!!!!!», escribió Mesa en Twitter. Argentina no ha recibido pedido de asilo

Argentina no ha recibido petición de asilo político por parte de orales, confirmó el canciller argentino, Jorge Faurie.

«Todavía no tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esa índole. (El asilo) había que pedirlo y esto no ocurrió», expresó el ministro de Relaciones Exteriores al canal TN, después de que diversos medios periodísticos advirtieran de que Morales podría haber solicitado refugio en el país vecino.