COSTA RICA: Chaves asume con «voluntad ciudadana» como guía

SAN JOSÉ.- El economista Rodrigo Chaves ha asumido oficialmente este domingo el cargo de presidente de Costa Rica en una ceremonia de investidura presidida por el titular del Congreso, Rodrigo Arias, en la que ha trasladado un mensaje de sumisión a la «voluntad ciudadana».

«Tengo muy claro que si pongo por delante el faro de esa voluntad ciudadana nunca me perderé. Si pongo por delante el camino que me han trazado cada uno de los hombres y mujeres que votaron por mí, y también quienes no lo hicieron, jamás usaré la excusa de que este país no puede gobernarse, porque la orden del pueblo es que gobierne», ha hecho saber en su discurso.

UNA FIGURA CONCILIADORA

El presidente, además, se ha declarado como un «facilitador» y una figura conciliadora para «un pueblo que al día de hoy se encuentra dividido entre diputados, sindicatos, empresarios e instituciones», según explicó en su comparecencia, recogida por el diario costarricense ‘El País’.

«Las fuerzas de la oposición también son fuerzas del pueblo. Son también ese latido común que nos une como país. Construyamos puentes que recuperen la tan lastimada confianza del pueblo en sus líderes políticos», ha manifestado.

Chaves, antiguo ministro de Hacienda durante apenas unos meses, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras obtener el 3 de abril el 52,8 por ciento de los sufragios, por delante de José María Figueres.

El mes pasado, el ahora presidente tuvo que disculparse públicamente a las dos trabajadoras del Banco Mundial que lo denunciaron por acoso hace más una década y se comprometió a saldar la «deuda histórica» con las mujeres en distintos ámbitos.

El mandatario ha mencionado esta cuestión en su discurso al reiterar que su «primer compromiso político» como presidente «será detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de la patria».