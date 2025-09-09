Continuarán este martes los aguaceros y altas temperaturas

Santo Domingo, 9 sep.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció para este martes algunos chubascos en provincias como La Altagracia, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, asociados a la vaguada que afecta el país, mientras continuarán las temperaturas elevadas.

Después del mediodía, estas condiciones se sumarán con aquellas asociadas al ciclo diurno, generando incrementos nubosos acompañados aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche, en especial hacia Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Valverde, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y Elías Piña.

A causa de las condiciones meteorológicas, las autoridades mantienen en alerta verde las provincias Santiago, San Juan, Dajabón, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San José de Ocoa, Puerto Plata y Valverde.

of-am