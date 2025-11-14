Continúan vistas públicas CNM para plazas en la SCJ y el TSE

SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de la República Dominicana continúa este viernes las vistas públicas del proceso de evaluación de los postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las sesiones de apreciación iniciarán a partir de las 09:00, hora local, en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Durante esta jornada, el CNM seguirá con las entrevistas a los profesionales que aspiran a integrar las altas cortes, de acuerdo con el cronograma establecido por el órgano constitucional.

El miércoles último se iniciaron las vistas públicas con la evaluación de 21 de los 83 candidatos para ocupar las vacantes disponibles.

Los 21 solicitantes â€»entre ellos 10 jueces del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y abogados en ejercicioâ€» comparecieron ante el CNM en una jornada que se extendió más de ocho horas.

Estas reuniones del CNM son encabezadas por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y participan los presidentes de la SCJ, el Tribunal Constitucional y del Senado, Luis Henry Molina, Napoleón Estévez y Ricardo de los Santos, respectivamente.

Las audiencias proseguirán el martes 18 y jueves 20, con 21 entrevistas por jornada, para completar el total de candidatos convocados.

El proceso deberá concluir a finales de mes, cuando el CNM se reúna para seleccionar y juramentar a los nuevos jueces de la SCJ y el TSE.

Entre los requisitos figuran tener al menos 12 años de ejercicio profesional y 35 años de edad, además de conocimientos especializados en Derecho Electoral y Derecho Público para los aspirantes al TSE.