Concierto Miriam Cruz y Alex Bueno el viernes en Hard Rock

Miriam Cruz y Alex Bueno

SANTO DOMINGO. – Hard Rock Café Blue Mall será el escenario este viernes del concierto Miriam Cruz, “La más completa artista”, y Alex Bueno, “El más completo cantante”.

Es organizado por Alberto Cruz Management.

Sus organizadores adelantan que el concierto bailable promete una noche cargada de emociones, en la que ambos intérpretes entregarán lo mejor de sus repertorios, con éxitos que han marcado generaciones y que continúan vigentes en la memoria colectiva del público.

of-am