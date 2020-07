Comunidad dominicana respalda a la Policía de NY con manifestación

NUEVA YORK.- Una manifestación de respaldo al Departamente de Policía de esta ciudad (NYPD) fue realizada la tarde de este sábado en frente del cuartel 34 localizado en la avenida Broadway esquina calle 183 del Alto Manhattan, en apoyo a la labor de la uniformada neoyorkina.

Participaron decenas de comerciantes, activistas, líderes comunitarios y residentes, encabezados por el empresario Jeffey García y convocados por la Asociación de Comerciantes de Inwwood. Mostraban carteles y gritaban consignas como: “Fuera la anarquía, arriba la policía,…Respeto a la policía, fuera la Alcaldía…Apoyo a la Policía”.

Sammy Ravelo, activista y ex candidato al Congreso de Estados Unidos por el distrito 16. dijjo que “estamos apoyando a los oficiales de la policía, porque como vemos ya le han puesto las esposas”.

“La masa silenciosa quiere que haya Ley, orden y seguridad. Le exhorto al concejo de la ciudad y al Alcalde que no le recorten a los policías porque eso hará que el crimen suba” , manifestó.

El activista Sergio Consuegra argumentó que actualmente hay caos en las calles pero “tenemos un Alcalde que parece que no quiere que ellos hagan su trabajo bien y está en contra haciendo lo indebido por casos aislados que han sucedido durante las protestas descontroladas” .

De su lado el ex candidato a asambleísta por el distrito 71, Guillermo Alí Pérez, dijo que “es muy lamentable que el cuerpo del orden que históricamente ha mantenido a nuestra comunidades organizadas, hoy en dia se vean atrofiada por la mala administración, tanto del Alcalde como del gobernador del Estado de Nueva York” .

“Tenemos que tener en cuenta que debemos sentirnos agradecidos con el NYPD, que son quienes protegen nuestras vidas, negocios y mantienen el orden, por eso me encuentro aquí dandoles mi apoyo y esperando que el Alcalde no haga el recorte que ellos no merecen se les haga” , indicó el empresario Cirilo Moronta.

Otros que se hicieron sentir en la manifestación de apoyo fueron Tirso Piña, el abogado y activista Manuel Andrés Aranda y otros representantes de la comunidad y el sector empresarial.

sp-am