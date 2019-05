COLOMBIA: Partidos políticos sorprendidos renuncia Fiscal General

BOGOTA.- Muy sorprendidos se han declarado los partidos políticos representados en el Congreso, tras la renuncia inesperada del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Algunos legisladores, entre ellos el presidente del Senado, Ernesto Macías,afirman que esta determinación le hace mucho daño a la institucionalidad del país.

“Es un golpe a las instituciones, buscaré conversar con el fiscal porque nos sorprende y más cuando la sorpresa viene de unas instancias institucionales, hay falta de garantías en la justicia y esto me preocupa demasiado”, indicó.

Néstor Humberto Martínez presentó renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación, luego de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegara la extradición del exlíder de las Farc Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, requerido en Estados Unidos por narcotráfico.

En la decisión tomada por la JEP se conmina a la Fiscalía que lo deje en libertad a ‘Santrich’, situación frente a la cual Néstor Humberto Martínez anunció que presenta su renuncia irrevocable.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”, señaló el fiscal.

