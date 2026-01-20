COE moviliza 9 mil personas en operativo Día de la Altagracia

Además, las fuerzas que moviliza el COE son: dos hospitales de campaña, un helicóptero, un centro de mando móvil, seis talleres móviles y ocho grúas.

TOMAR PRECAUCIONES AL VIAJAR HACIA LA BASILICA

«Estaremos en las cinco provincias del este iniciando desde el puente Juan Carlos I (Santo Domingo Este) para atender la prevención en accidentes de tránsito y las situaciones que se presenten en el perímetro de la basílica» , informó este martes el director del COE, Juan Manuel Méndez García.

«Es importante que al momento de desplazarte hacia el este del país lo hagas tomando todas las prevenciones de lugar y, sobre todo, utilizando el cinturón de seguridad tanto la persona que conduce como las que le acompañan», añadió el director en un vídeo publicado en la red social X.