COE moviliza 9 mil personas en operativo Día de la Altagracia
Santo Domingo, 20 ene (EFE).- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) inicia este martes a partir de las 2:00 p.m. el operativo especial por el Día de la Vírgen de la Altagracia, con una movilización de más de 9,000 colaboradores y voluntarios, 113 ambulancias y 153 puestos de socorro.
Además, las fuerzas que moviliza el COE son: dos hospitales de campaña, un helicóptero, un centro de mando móvil, seis talleres móviles y ocho grúas.
TOMAR PRECAUCIONES AL VIAJAR HACIA LA BASILICA
«Estaremos en las cinco provincias del este iniciando desde el puente Juan Carlos I (Santo Domingo Este) para atender la prevención en accidentes de tránsito y las situaciones que se presenten en el perímetro de la basílica» , informó este martes el director del COE, Juan Manuel Méndez García.
«Es importante que al momento de desplazarte hacia el este del país lo hagas tomando todas las prevenciones de lugar y, sobre todo, utilizando el cinturón de seguridad tanto la persona que conduce como las que le acompañan», añadió el director en un vídeo publicado en la red social X.
OPERATIVO CONCLUYE MIERCOLES A LAS 6 DE LA TARDE
Además, Méndez llamó al uso del casco protector en aquellos que utilicen motocicletas al igual que pidió «evitar los vehículos abiertos para el transporte de personas».»La feligresía debe tomar todas las precauciones de lugar y evitar situaciones que lamentar», sostuvo el director.
El operativo del COE concluirá este miércoles a las 6:00 p.m.
an/am
…
ATENCIÓN …!!!,Y BIENVENIDOS A HIGÜEY , 👮🏼♀️🕵️♀️👷🏽♂️MUCHACHOS👮🏿♂️👷🏽♂️🕵️♂️ …A CUIDAR MI QUERIDO PUEBLO . HAGAN SU TRABAJO , PERO TAMBIÉN TRATEN DE TÚRNARSE PARA QUE , ASÍ, CADA UNO PUEDA SUBIR A BESAR A LA VIRGEN EN SU DÍA , QUIEN POSA INMACULADAMENTE Y EN PRIMER PLANO EN EL CUADRO DE LA SAGRADA FAMILIA, COMPUESTO POR ❤️JESÚS , 💟MARÍA Y 💙JOSÉ . LA BASÍLICA ES EL TEMPLO POR EXCELENCIA DE LA DEVOCIÓN MARIANA EN TODA LA REGION . AHORA!!!, CUANDO LE PIDAN ALGO A LA VIRGEN , HÁGANLO EN EL NOMBRE DE SU HIJO, QUIEN POSA BAJO SU PROTECCIÓN , DEBAJO… Leer mas »
CREA- DOR ….(Corrijo) …………..
CO-ÑO…!!!, SAÚL, ARREGLE ESE VAINA , PLEASE 🙏🏻
EL MEJOR REGALO PARA LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA EN HIGUEY ES CELEBRAR SU DIA LIBRE DE DE LOS SUBDITOS DEL VOODO EN HIGUEY
CUANDO YO SEA ALCALDE .