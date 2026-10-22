COE mantiene 22 provincias en alerta ante aviso fuertes lluvias

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este miércoles fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada.

Ante el pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para 22 demarcaciones en riesgo de inundaciones, entre ellas San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, DCOE mantieneajabón, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Gloria Ceballos, directora del Indomet, informó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 200 milímetros, con mayor incidencia en Pedernales y Barahona.

Agregó que las precipitaciones se desplazarán de oeste a este hasta alcanzar el Gran Santo Domingo.

Dijo que las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas.

El COE exhortó a los residentes en áreas vulnerables a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con niveles elevados de agua.

jt-am