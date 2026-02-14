COE eleva a diez las provincias en alerta verde por lluvias en RD

Santo Domingo, 14 feb (EFE).- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este sábado a diez las provincias en alerta verde a causa de las lluvias que afectan parte del territorio dominicano y que son causadas por una vaguada y la aproximación de un sistema frontal.

La medida se adoptó para Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

El COE aconsejó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. EFE

mf