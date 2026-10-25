COE coloca 13 provincias en alerta por lluvias de vaguada

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a trece demarcaciones en alerta debido a las lluvias asociadas a una vaguada y que podrían provocar inundaciones en algunas zonas.

En alerta amarilla están Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona. Y en verde el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Azua, San Juan, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Elías Piña y Dajabón.

El COE recomendó a las personas que residen en zonas vulnerables que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas, y no hacer uso de balnearios.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

En la mañana de este domingo una vaguada generará lluvias sobre Barahona, San José de Ocoa, Pedernales, Peravia, Bahoruco, San Cristóbal, Azua, San Juan, el Gran Santo Domingo y otras provincias de la costa caribeña.

jt-am