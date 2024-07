Cinco congresistas demócratas exigen a Joe Biden que se retire

Cinco representantes del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU han pedido ya en público al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se retire de la carrera a la reelección en noviembre al dudar de su fortaleza cognitiva primero para derrotar a Donald Trump en noviembre y, después y en el caso de victoria, seguir dirigiendo el país durante otros cuatro años.

Se trata de los representantes Lloyd Dogget (Texas), Raúl Grijalva (Arizona), Seth Moulton (Massachusetts), Mike Quigley (Illinois) y, por último, este sábado, la representante por Minnesota Angie Craig.

Como sus compañeros, Craig ha citado el errático desempeño exhibido por Biden durante el debate de la semana pasda contra Trump en Atlanta. «Dado lo que vi y lo que he escuché, y dado que el presidente no ha proporcionado una respuesta contundente tras el debate, no creo que pueda hacer campaña y ganar a Trump», ha manifestado la representante en un comunicado recogido por el portal Axios.

En su mensaje, Craig no presenta una alternativa pero mantiene que la situación crea una «oportunidad para presentar un proceso demócrata abierto, justo y transparente para seleccionar un nuevo candidato que inspire y una a nuestra gran nación» de cara a la próxima Convención Nacional del Partido Demócrata que tendrá lugar en Chicago en agosto.

Hace unas horas, Biden se reafirmó en su idea de llegar hasta el final en declaraciones a la cadena ABC. «Si Dios Todopoderoso bajara y dijera: ‘Joe, sal de la carrera’, yo saldría de la carrera. Pero Dios Todopoderoso no va a bajar», aseguró el mandatario.

