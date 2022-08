China suspende cooperaciones con EE.UU. y sanciona a Nancy Pelosi

China anunció este viernes ocho medidas en protesta por el viaje el miércoles de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán, entre ellas la suspensión de la cooperación en materias como la judicial, la de cambio climático y en algunos mecanismos de seguridad. Se suspenden la cooperación en la repatriación de inmigrantes ilegales, en la asistencia judicial penal, en el control de drogas, en la lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático de los dos países. Asimismo, la Cancillería china informó de la cancelación de las llamadas telefónicas entre los líderes de comandos militares y de las reuniones de trabajo entre las carteras de Defensa de ambas potencias y las del Mecanismo de Consulta de Seguridad Marítima Militar. Estas cancelaciones suponen que deja de existir un mecanismo de confianza entre las fuerzas armadas de ambas superpotencias en un momento en el que las cotas de tensión en el Estrecho de Taiwán se encuentran en un nivel no visto desde los años 90. El Ministerio de Exteriores chino también ha anunciado sanciones contra Pelosi y sus familiares directos por "hacer caso omiso de la preocupación y la firme oposición" de China a su viaje a Taiwán y por "socavar la soberanía y la integridad territorial" del país asiático. La cartera no ha proporcionado detalles específicos sobre las sanciones, pero ha acusado a Pelosi, quien este miércoles visitó Taiwán pese a las protestas de Pekín, de "interferir en los asuntos internos de China" y "amenazar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán". Pelosi dice que "no busca cambiar el 'statu quo'" en la región En su visita a Japón, última estancia de su gira asiática, Pelosi ha asegurado que su delegación "no busca cambiar el 'statu quo' de Asia o Taiwán" sino "mostrar respeto a los países visitados" y "tener paz en el estrecho de Taiwán". "Los chinos están intentando aislar a Taiwán", ha declarado la portavoz del Congreso estadounidense, "pero no aislarán a Taiwán impidiéndonos viajar allí", ha añadido, y ha llamado a seguir visitando la isla y establecer relaciones con ella.