China realiza maniobras y Taiwán dice que se prepara para la guerra

TAIWAN.- Se dispara la tensión en Taiwán. China realiza ejercicios militares con fuego real en las cercanías de Taiwán tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla.

Las pruebas incluyen lanzamientos de misiles, y muchas de ellas se realizan en aguas taiwanesas. El Gobierno taiwanés, por su parte, asegura estar preparándose para la guerra sin buscarla.

Durante los próximos tres días se prohibirá el tráfico aéreo y marítimo en la zona. Lo que supondrá un bloqueo a Taiwán, a la que Pekín considera una provincia escindida. China acusa a Estados Unidos de poner en peligro su integridad territorial con la visita de Pelosi.

«La realización de ejercicios militares por parte del ejército chino en el mar cercano a Taiwán es una medida necesaria y justa para proteger con determinación la soberanía nacional y la integridad territorial en respuesta a las grandes provocaciones de algunos políticos estadounidenses y de las fuerzas independentistas de Taiwán», aseguraba en rueda de prensa Hua Chunying, portavoz del ministerio de Exteriores de China.

Pelosi se marchó de Taiwán el miércoles dejando el mensaje de que Estados Unidos apoya el su autogobierno y su sistema democrático. Pero el viaje ha provocado a un más a China.

En un esfuerzo por calmar la situación, los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 emitieron una declaración conjunta dirigida a China el miércoles pidiendo que no utilice la fuerza contra Taiwán.

Por su parte, la Casa Blanca quita hierro al asunto.»No hay ninguna razón para que Pekín convierta esta visita, que es coherente con la política de Estados Unidos desde hace tiempo, en una especie de crisis. No hay ninguna razón para hacerlo. Hemos sido muy claros en que no hay ningún cambio en nuestra política a favor de una sola China, que se rige por la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979. Eso no ha cambiado», afirmaba Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Mientras tanto, varios manifestantes se protestan frente al consulado de Estados Unidos en Hong Kong, rompiendo banderas del país.