China prolonga sus maniobras militares cerca de Taiwan

CHINA.- El ejército chino anunció este lunes un nuevo simulacro de combate «cerca de Taiwán». Precisó que la actividad en torno a la isla continuaba más allá de los primeros ejercicios con fuego real de la semana pasada.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, y el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics, pidieron estabilidad.

«Australia sigue instando a la desescalada, y esto no es algo que pida solo Australia; toda la región está preocupada por la situación actual, toda la región pide que se restablezca la estabilidad.»

«Hay una especie de presencia activa creciente de China, no sólo en esta parte del mundo, sino a nivel mundial. China también observa muy atentamente lo que pasa en Europa, lo que ocurre en Ucrania. Es muy importante que trabajemos juntos y que transmitamos el mismo tipo de mensaje sobre la necesidad de ser moderados, de no exagerar las acciones y de no crear otro punto caliente regional y global».

Tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi a Taiwan China desplegó lanzó nueve misiles de largo alcance de los que cinco cayeron en aguas de la zona economica exclusiva de Japón.