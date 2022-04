CHILE: La futura Constitución pierde apoyos antes de nacer

SANTIAGO DE CHILE.- La futura Constitución de Chile todavía está en gestación, pero las encuestas muestran que ya está perdiendo apoyos entre la población.

Una manifestación reunió el sábado en Santiago a detractores de la futura Carta Magna, a la que desde la extrema derecha tachan de «refundacional», «marxista» y «chavista».

Entre los presentes, algunos aseguraban que quitará derechos como la propiedad privada, legalizará el aborto libre o expropiará los fondos privados de pensiones.

«Esta nueva Constitución, lo que menos tiene es de nueva porque no puede ser que quieran expropiar nuestros fondos de AFP, expropiar nuestras casas. No nos protegen nada, solamente les beneficia a ellos. Ellos han hecho absolutamente todo lo contrario que le ofrecieron al pueblo. Aquí hay cosas que cambiar, pero no de esta forma. Por eso rechazamos una nueva Constitución», decía una manifestante.

«Abran los ojos y no crean. Aquí en Chile lamentablemente si no hacemos algo nos vamos a pique. Toda Latinoamérica está hacia el comunismo, los únicos patriotas son (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro y nosotros que estamos en la calle», añadía otra mujer.

A finales de 2020, casi el 80 % de los chilenos votaron a favor de cambiar la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

La Convención Constituyente, encargada de redactar el texto, se puso en marcha rodeada de grandes expectativas, pero distintos factores, como la polarización política, así como la desinformación y las noticias falsas en torno a las decisiones que está tomando, han desinflado el apoyo popular.

El 46 % de los consultados en una encuesta realizada a principios de abril dijeron que votarán en contra de la nueva Constitución, en la que el presidente Gabriel Boric ha puesto todas sus esperanzas.

La Carta Magna será sometida a referéndum el próximo mes de septiembre.

