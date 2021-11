CHILE: Candidatos presentan sus alternativas al neoliberalismo

«Nosotros queremos dar un giro de timón respecto al modelo de desarrollo que ha venido teniendo Chile y pasar hacia la construcción de un estado que logre garantizar derechos sociales universales. Insisto sin importar el tamaño de la billetera de los ciudadanos y sabemos que eso no se logra de la noche a la mañana, y sabemos que eso además implica un rol del Estado distinto al que ha tenido los últimos años», dice Boric.

«Nosotros queremos dar un giro de timón respecto al modelo de desarrollo que ha venido teniendo Chile y pasar hacia la construcción de un estado que logre garantizar derechos sociales universales. Insisto sin importar el tamaño de la billetera de los ciudadanos y sabemos que eso no se logra de la noche a la mañana, y sabemos que eso además implica un rol del Estado distinto al que ha tenido los últimos años», dice Boric.

En el otro extremo del abanico político se sitúa José Antonio Kast, defensor de la era Pinochet, que propone darle más libertad de acción al mercado y reducir la participación del Estado en la economía. Pese a sus postulados, no quiere que le califiquen de candidato de la extrema derecha.

En el otro extremo del abanico político se sitúa José Antonio Kast, defensor de la era Pinochet, que propone darle más libertad de acción al mercado y reducir la participación del Estado en la economía. Pese a sus postulados, no quiere que le califiquen de candidato de la extrema derecha.

«Nosotros somos los más interesados en que se cierre el capítulo de la incertidumbre constitucional, porque mientras no cerremos ese capítulo es muy difícil que Chile se pueda volver a presentar frente al mundo como un país serio, responsable, que tiene las reglas claras», afirma.

«Nosotros somos los más interesados en que se cierre el capítulo de la incertidumbre constitucional, porque mientras no cerremos ese capítulo es muy difícil que Chile se pueda volver a presentar frente al mundo como un país serio, responsable, que tiene las reglas claras», afirma.