Chef Tita anticipa ambiciosos proyectos para el 2025

Chef Tita

Por Karime Rivas

SANTO DOMINGO.- Chef Tita ha logrado posicionarse como un referente en la gastronomía internacional. Como profesional de las gastronomía ha alcanzado importantes logros como la creación de la diplomacia gastronómica para el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se promueve la gastronomía dominicana a través de las 49 Embajadas que nos representan en el mundo.

También fue promotora de la primera legislación gastronómica de la República Dominicana, donde se aprobó la Ley 20-18 que declara el segundo domingo de diciembre de cada año, como Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Dominicana y la reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana.

Este año ha sido un punto de inflexión en la carrera de chef Tita, alcanzando hitos históricos como su inclusión en la prestigiosa lista The Best Chef Awards. En esta entrevista exclusiva, Chef Tita comparte su visión sobre la evolución del paladar dominicano, el impacto de su fundación IMA y los proyectos que tiene en el horizonte.

Este año ha sido un punto de inflexión en su carrera. Entre sus logros más destacados, ¿cuál considera que ha sido el más significativo para usted?

Yo pienso que este año ha sido de mucha proyección para mí y para mi país, para la gastronomía de la República Dominicana. Uno de mis mayores logros es seguir posicionando la gastronomía del país en mercados internacionales y que la gente la conozca. Esto considerando que aún sigue siendo desconocida en muchas partes del mundo.

Una muestra de esto es mi inclusión en la lista de The Best Chef Awards. No solo entré con dos cuchillos (el máximo son tres), sino que es la primera vez que una chef dominicana accede a esta prestigiosa lista, donde están los mejores chefs del mundo. Fue un año de mucha proyección y reconocimiento internacional, y cada día se abren más puertas.

Recientemente, chef Tita usted ha sido reconocida como una de las figuras más influyentes en la gastronomía local. ¿Cómo maneja este tipo de reconocimiento y qué significa para usted ser considerada un referente en la cocina de la región?

Me llena de orgullo que me consideren un referente de la cocina regional. Durante años, he trabajado intensamente y he creído incluso cuando nadie más lo hacía.. Trabajé en eventos locales e internacionales, mostrando el producto local y dándole visibilidad al productor.

Ser un referente mundial también significa mostrar al país. Mi mayor sueño es lograr que la gastronomía dominicana alcance el reconocimiento que tienen la de Perú o México. Cumplir este sueño llena mi corazón de alegría y agradecimiento.

«Es un peso que llevo sobre mis hombros, pero elegí este camino y lo llevo con mucha identidad por lo nuestro», Chef Tita.

A lo largo de su carrera, ha logrado ser un pilar en la cocina fusión. ¿Qué considera que hace falta para que la gastronomía de nuestra región sea aún más reconocida internacionalmente?

Mi cocina no es fusión, es una cocina con identidad y raíces. Es el resultado de años de investigación histórica y antropológica. Bajo estos principios construyo mi propuesta gastronómica, identificada con la República Dominicana.

Nuestro proyecto ‘Nueva Cocina Dominicana’ es sociocultural y trabaja con productores, pescadores y toda la cadena de valor, apoyada por nuestra fundación IMA. Hacemos cocina con impacto social, transformadora y sostenible. Para crecer, necesitamos un trabajo conjunto con instituciones y el gobierno, con inversiones que lleven nuestra gastronomía a nuevos mercados.

¿Cuál ha sido el plato que más orgullo le ha dado crear este año y por qué? ¿Cómo conecta emocionalmente con la comida que crea?

Mira, yo creo que uno de los proyectos más lindos que tengo es Aguají. Se trata de alta cocina dominicana con ese toque de autor, donde le doy prioridad a los productos locales, pero sobre todo a los recursos del mar. Nosotros vivimos de espalda al mar y no aprovechamos los recursos naturales que tenemos, por diversos motivos.

Creo que los platos más destacados de este año son aquellos que miran directamente al mar, a la costa de Sosúa y a la costa de Puerto Plata, de donde proviene mi familia, en la maravillosa aldea del Cupey.

Y realmente disfruto ese trabajo de rescate, de revalorización del producto local. Me encanta traer del pasado productos que ya no se están utilizando como es el caso de la guáyiga, que estoy trabajando hace mucho tiempo ya con él, pero ya se empieza a reconocer el producto aquí en la República Dominicana.

Como chef y embajadora de la gastronomía local, ¿Cómo cree que el paladar del consumidor dominicano ha evolucionado en los últimos años? ¿Ha notado alguna tendencia que le entusiasme particularmente?

Yo creo que el paladar del dominicano va evolucionando cada vez más, porque el dominicano tiene la oportunidad de viajar, de conocer, de ver las tendencias mundiales. Y creo que va apreciando más al viajar cómo los países aprovechan sus recursos naturales y notan cómo aprovechan sus productos, su biodiversidad, su mar, todos los productos de proximidad. En eset sentido, se dan cuenta de que realmente a lo nuestro hay que darle más valor.

Es por esto que siento que ha habido un cambio importante, hay un despertar y mayor interés. Ahora se va más allá de buscar un tubérculo de calidad, un producto de producción local. Por ejemplo, en Aguají nosotros solamente servimos menú de degustación y hemos visto la aceptación de la gente, cómo les gusta disfrutar en cada tiempo, cada maridaje, cada armonía que le hacemos con fermentados, con productos locales y bebidas no alcohólicas.

También noto en los comensales que hay un mayor deseo de descubrir nuevas cosas, nuevos sabores, nuevas técnicas, es algo impresionante lo que está pasando en el país.

Sabemos que siempre está en constante evolución. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Nos podría adelantar qué está preparando para el futuro cercano?

Para el futuro cercano seguiremos trabajando con Aguají y nuestra fundación IMA. Tenemos planeado proyectos internacionales con cosas maravillosas que están pasando y que continuamos haciendo por alcanzar el reconocimiento de nuestra gastronomía.

También venimos con proyectos educativos, que son muy importantes. Por otra parte, pronto anunciaré un proyecto a nivel de ciudad, con una propuesta maravillosa.

Mientras, seguimos trabajando con la gastronomía dominicana buscando ser agentes de cambio, que es lo más importante.