El Abusador es trasladado a Bogotá; divulgan audios de él negociando

Momentos en que César el Abusador era trasladado de Cartagena a Bogotá, este jueves.

SANTO DOMINGO.- El dominincano César Emilio Peralta (César el Abusador) fue trasladado este martes de Cartagena hasta Bogotá, la capital de Colombia, donde continuarán practicándole interrogatorios sobre las operaciones de narcotráfico que supuestamente realizaba, confirmaron autoridades colombianas.

Peralta fue llevado por vía aérea, pero no especificó el lugar donde ahora se encuentra. Las autoridades se han limitado a señalar que en estos momentos le son realizados los exámenes médicos forenses para su extradicion a los Estados Unidos,

Antes de ser capturado el lunes en una zona de Cartagena, Colombia, Peralta estuvo negociando su entrega con autoridades locales. Así lo demuestran audios que fueron difundidos este jueves en la tarde por distintos medios periodísticos dominicanos, en los que se escucha a el Abusador hablar a través de un sistema de comunicación de radio con un negociador, no identificado.

En una oportunidad él se quejó por la presión que, a su juicio, estaba recibiendo de las autoridades, y porque su esposa ha sido detenida y despojada de sus bienes. “Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo, pero ellos lo que quieren es guerra con esta presión que tienen: mi mujer presa, la niña sola, ¿con qué va a vivir mi familia?.

César dice que estaba dispuesto a entregarse siempre y cuando le devolvieran sus propiedades y liberaran a su esposa, quien guarda prisión preventiva desde hace tres meses.

En una oportunidad se escucha a Marisol Franco, la esposa de César, conversando con él. No se ha especificado el día exacto en que se produjeron estas conversaciones..