CEO YouTube destaca a Santiago Matías como caso éxito global

Neal Mohan y Santiago Matías

SANTO DOMINGO.- El CEO global de YouTube, Neal Mohan, destacó el impacto del empresario e influencer dominicano Santiago Matías, Alofoke en su carta anual titulada “Del CEO: lo que viene a YouTube en 2026”, publicada en el blog oficial de la plataforma.

En una carta el director de la influyente plataforma digital aborda las principales apuestas estratégicas de YouTube para el nuevo año, al tiempo que reconoce a creadores influyentes que están redefiniendo la economía digital y el streaming a nivel mundial, entre ellos Alofoke, por el éxito de sus reality shows nativos en la plataforma.

En el punto número tres de la carta, titulado “Impulsando la economía de los creadores”, el CEO resalta cómo YouTube continúa siendo el ecosistema económico más sólido para los creadores de contenido, al ofrecer un modelo sostenible de monetización.

Mohan destaca que, en los últimos cuatro años, la plataforma ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios, consolidándose como el hogar principal de la economía creativa global.

Es en este contexto donde Neal Mohan menciona de manera directa a Santiago Matías, reconociendo su capacidad de innovación y el impacto generado por “La Casa de Alofoke”, considerado el primer reality show producido de forma nativa y exclusiva para YouTube, trasmitido de manera ininterrumpida.

“Sabemos que estas son fuentes de ingresos importantes, especialmente fuera de Estados Unidos, para creadores como Santiago Matías, quien utiliza las donaciones de Super Chat como una forma para que los fans influyan en el resultado de su exitosa serie de telerrealidad”, expresa el CEO en su carta.

Este reconocimiento posiciona a Santiago Matías no solo como una figura clave de la industria digital en República Dominicana, sino como un referente para toda Latinoamérica y el ecosistema global de plataformas digitales y de streaming.

Su propuesta de integrar a la audiencia en la toma de decisiones de sus proyectos, mediante herramientas como Super Chat marcó un antes y un después en la manera de producir y consumir contenido en vivo dentro de YouTube.

of-am