Casa Blanca tacha «repugnantes» comentarios de Trump raza negra

Karine Jean-Pierre

WASHINGTON, 28 Feb.- La Casa Blanca ha calificado de «repugnantes» los comentarios del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en los que llegó a comparar su actual situación judicial con la persecución que ha sufrido la comunidad negra durante la historia del país.

«Es repugnante y es divisivo utilizar estereotipos racistas. Eso es lo que hemos visto. Y eso afecta a todos los estadounidenses, (…) y viene de, obviamente, un expresidente de Estados Unidos. Y en cualquier contexto, es una profanación comparar la larga y dolorosa historia de abuso y discriminación sufrida por los negros estadounidenses con algo que es totalmente diferente a propósitos interesados», ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa.

El pasado viernes, Trump pidió el voto de la comunidad negra tras recordar la fotografía policial que le hicieron al ficharle y los procesos judiciales que tiene abiertos porque «lo que me pasa a mí, les pasa a ellos».

«Me han imputado por nada, por algo que no es nada. Lo hacen para interferir en las elecciones. Me han imputado una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y mucha gente dice que por eso le gusto a los negros, porque han sido dolorosamente discriminados. Ven cómo me discriminan», argumentó durante un acto en Columbia, Carolina del Sur.

Los conservadores negros «comprenden mejor que la mayoría los grandes males de la historia de nuestra nación y los sistemas corruptos que intentan atacar y subyugar a otros para negarles su libertad y sus derechos», apeló. «Vosotros comprendéis eso. Por eso creo que los negros me apoyan tanto ahora, porque ven que lo que me pasa a mí, les pasa a ellos», remachó.

of-am