Carta de un dominicano residente en Florida al Presidente Abinader

José Alvarez, presidente del Instituto Duartiano en La Florida

10 de Enero, 2022

Su Excelencia

Licenciado Luis Abinader Corona

Honorable Presidente de la República Dominicana

Su Despacho, Palacio Nacional,

República Dominicana

Honorable Señor Presidente de la República:

Reciba S.E. un saludo afectuoso al tiempo que reconocemos en su gestión, no solo el interés por la diáspora en los Estados Unidos, sino por el bienestar del pueblo dominicano en general y aprovechando para felicitarle por los logros obtenidos en su gobierno y en medio de la mas terrible pandemia que afecta al mundo.

Señor Presidente, como un dominicano más de la diáspora, titular del Instituto Duartiano de la Florida, habiendo además desempeñado funciones en el gobierno local en esta ciudad de Miami y conocedores de las necesidades de nuestra comunidad, analizando la actual gestión consular que encabeza el señor Cónsul General en Miami, Jacobo Fernández, quien desde hace más de un año asumió el cargo designado por S.E., respetuosamente tengo a bien unirme a las voces que le piden revocar el nombramiento de este diplomático aquí, en virtud de que su accionar no se corresponde con el interés que tiene S.E en bienestar de todos los dominicanos que viven en Miami y mucho menos con los apegos democráticos de su gestión.

S.E, permítame informarle que, a nuestro juicio y de la comunidad, este diplomático no cumple el rol para el cual fue designado por usted. Me uno a las voces de petición para que el Gobierno que usted dignamente representa, designe a una persona que le duela la diáspora dominicana en Miami, no una persona que en medio de una pandemia ha abandonado a los dominicanos a su suerte.

Lo que queremos como comunidad, no es un Cónsul que salga cada día en fotos en redes sociales. Necesitamos alguien que realmente sienta nuestro dolor como dominicanos y persiga nuestros intereses en beneficio de crecimiento y desarrollo en el exterior, tal y como S. E lo ha expresado en innumerables oportunidades.

A todo ello, no queremos un funcionario del gobierno que maltrate a los mismos miembros del partido que lo llevó al poder, ello a juzgar por la actitud del Cónsul General, Jacobo Fernández en contra de miembros del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Seccional Sur de la Florida, un hecho inaudito e inconcebible.

Actúa en franca violación del reglamento del Ministerio de Relaciones Exteriores, 142 17 vigente en su artículo 104, letra E, en la que se “prohíbe que un cónsul o funcionario diplomático, lleve sus conyugues o familiares relacionados a alterar el buen desenvolvimiento del ambiente de trabajo y que se atribuyan funciones oficiales.»

Informes que nos han hecho llegar, dan cuenta de que eso está sucediendo en la sede consular con la esposa del Cónsul General, amén de la ley Mordaza impuesta internamente para que ningún empleado pueda hacer comentario alguno en el Consulado, como si se tratará de un Trujillato, en una democracia donde usted es el mejor de los representantes.

Vicecónsules de su propio gobierno se están viendo acorralados por el Cónsul General de diversas formas. Funcionarios de su propio partido y gobierno. No permita Señor Presidente esta actitud atropellante.

Señor Presidente, no creemos que el actual Cónsul General, honorable Jacobo Fernández, sea la persona idónea para representar los mejores intereses de los dominicanos de la diáspora en Miami, dado el desinterés que ha mostrado en nosotros, más que creímos en el cambio anhelado y no quisiéramos perder la esperanza de tener un Cónsul que se preocupe y ocupe en verdad de la comunidad dominicana en Miami.

Esperanzados en que como siempre Su Excelencia, escuche el llamado de los dominicanos en Miami, sustentados en los hechos recientes, donde hasta públicamente, se ha solicitado a través de Change.Org la destitución del Señor Cónsul por diversas razones, incluidas algunas de las expuesta, con respeto, un humilde servidor de nuestra trabajadora e incansable comunidad en Miami en la que durante más de 30 años hemos trabajado de su mano, sin ser financiados por gobierno alguno, solo cumpliendo con la responsabilidad social y luego de haber estado durante varios años siendo la figura dominicana de contacto para la Alcaldía de Miami, sirviendo a nuestra Comunidad dominicana en general, donde no estoy buscando ningún puesto público en el Consulado ni en este Gobierno, reitero mi solicitud,

Respetuosamente, Lic. José Alvarez Vallejo

Tel (786)286-4040 Joser.alvarez@hotmail.com

Empresario y Comunitario de Miami, Florida

Ex Asistente del Alcalde de Miami, Florida

Presidente del Instituto Duartiano de la Florida Abogado y Reverendo