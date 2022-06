CARTA al Presidente de Cuba de una madre sobre su hijo disidente

Miguel Díaz-Canel

17- 06 – 2022

Sr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez

1er Secretario del Comité Central y Jefe del Buró Político del PCC

Presidente de la República de Cuba.

Estimado Sr. Presidente

El grado de desesperación que como madre, estoy experimentando, me ha llevado a enviarle la presente «Carta Abierta», haciendo uso de cualquier medio extranjero, que haya tenido la suficiente gentileza y sensibilidad para comprenderme; además de soberanía, posibilidades económicas – y de otro orden- requeridas.

Mi avatar político, comenzó con la imprevista participación de mi único hijo [Soltero, de 41 años de edad, epiléptico y con oficio de cartero], en los hechos del pasado 11 de julio del 2021.

Aunque tras 13 días de arresto, en un recinto carcelario, habiéndosele realizado un «Juicio Sumario», [donde se determinó imponerle una sanción pecuniaria]; fue puesto en libertad; el abogado contratado para su defensa mostró preocupación por la ausencia de documento legal alguno, donde constara el procedimiento judicial realizado.

De esa fecha en lo adelante, ambos (mi hijo y yo), hemos sido testigos del tratamiento destinado por el Estado cubano, para los integrantes del denominado «Exilio Interno Cubano», conformado por los ciudadanos disidentes y opositores que continúan residiendo en el país: Yo, he sido testigo de los actos de persecución ejecutados sobre la persona de mi hijo; el cual ha estado siendo citado en forma indiscriminada para largos interrogatorios, por Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de los Órganos de Seguridad del Estado. Se nos informó´ que debía ser visitado regularmente por el Jefe del Sector de la PNR, para firmar su disposición a no volver a incurrir en delitos semejantes (así como yo, como madre; también tuve que firmar haciéndome responsable). En todas estas actuaciones se ha utilizado siempre la intimidación, como herramienta de coerción.

No obstante haber sido yo testigo o participante directa en la confección y/o entrega de Cartas de Solicitud enviadas por mi hijo a diferentes entidades políticas, administrativas y de gobierno [Todas ellas con la petición del comienzo de una serie de plataformas negociadoras entre estas entidades (Presidencia, Consejo de Estado y de Ministros, Asamblea Nacional del Poder Popular); con una representación de la minoría de ciudadanos que votaron por el NO en el Referéndum Constitucional del 2019 (706 400 ciudadanos, para un 9 % del total de votantes)];

salvo la honrosa excepción del 05-01-2022 – fecha en la cual fuimos entrevistados por la funcionaria María del C. Cedeño, Responsable del Departamento de Atención a la Población de las Oficinas del Consejo de Estado -; todas las demás solicitudes de diálogo, han sido ignoradas hasta el presente; incumpliéndose lo refrendado por la Constitución de la República vigente [Artículos 10, 61, 99, 102, 113 y 156 – entre otros -]

Igualmente, ha existido una franca transgresión de lo escrito en la Carta Magna [Artículos 1,3, 5, 40, 41, 42, 54, 102 y 113 – entre otros -], respecto a los derechos civiles y políticos de los exiliados internos.

Además, al ser declarados disidentes u opositores al gobierno ; a éstos ciudadanos :

A. No cuentan con acceso a los medios de comunicación existentes en el país; salvo Internet (que es altamente vigilado por los Órganos de Seguridad del Estado),

B. Para establecer contacto con los representantes de los Órganos del Aparato Central del Estado y del Poder Popular; están obligados a utilizar mecanismos burocráticos de comprobada ineficacia, lentitud y apatía [los referidos Departamentos de Atención a la Población]

C. Se les cataloga [en forma peyorativa, automática y totalitaria], como “gusanos”, “traidores a la Patria” y “mercenarios”. Además, se asegura, que somos adoctrinados y financiados constantemente por Organizaciones Terroristas radicadas en los EEUU u otros países (fundamentalmente europeos)

E. No pueden pertenecer, ni ser electos como representantes de la Sociedad Civil Cubana para las Naciones Unidas (ACNU)

El 30 de junio del presente; como madre, fui objeto de un tratamiento despiadado: Habiendo salido mí hijo a repartir la prensa; vi como pasaban las horas en las que habitualmente regresa a casa. Al principio no me preocupé, pero después sí. No sabía qué hacer. Sobre las 9:30 p.m., él me hizo una llamada telefónica fugaz, “estaba en la estación de la PNR, necesitaba que le llevara sus medicamentos”. Cuando me personé allí, los 2 Oficiales de Guardia (ubicados en la Carpeta), me negaron su estancia en el recinto. Tuve que hacer mucho “ruido”, solicitar al Jefe de la Unidad etc. y sólo así me dijeron que sí estaba y que le harían entrega del medicamento. El día 1ro de Mayo, sobre las 10:00 a.m., me personé nuevamente en la estación. Había varios familiares de detenidos y nos mandaban a permanecer en la acera del frente. Pronto supimos, que todos los detenidos, tenían como único «Antecedente Penal» en toda su vida, el haber participado en las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Al ser liberados; uno a uno (sobre la 1:00 pm), mi hijo y yo, nos dimos un fuerte abrazo. Me dijo que le tocó dormir separado de los demás en el calabozo y que los de Seguridad del Estado, lo habían interrogado la tarde antes.

Imagine Ud. Sr. Presidente: Ahora mismo, hay unos “locos” están llamando por Internet para que las personas vuelvan a tirarse a las calles. También se acerca el aniversario de los hechos del 11-07. A Ud. ¿le parece sensato y justo, que cada vez que a alguien le parezca que nuestros hijos son sospechosos, los detengan? Porque, si algo he criticado yo del «seguimiento preventivo» (que les hacen los Jefes de Sectores); es que en el caso de ellos, no funciona como con aquel que estuvo preso por un delito común (hurto, robo con fuerza u otro similar). Éstos, son individuos con convicciones, con determinados principios… Gente, que defienden los ideales que consideran justos (aun, cuando pudiesen estar equivocados)

Imagine Ud., que según nuestra apreciación personal; actualmente dentro del país, podrían existir más de 1000 entidades, movimientos sociales o grupos de disidentes u opositores.

Estos grupos son de muchas clases de ciudadanos; “archi- extremistas”, “suicidas” “soñadores”, [que anhelan el anexionismo y la intervención armada de los EEUU]. En el intermedio están los Movimientos Elitistas., conformados mayoritariamente por intelectuales. Hacia el otro extremo están otros grupos – prácticamente fosilizados-, integrados por personas sin altos grados académicos, pero con un largo recorrido dentro de la denominada “Contrarrevolución cubana” ; que mantienen un estrecho vínculo con la contrarrevolución radicada en Miami (surgida en los años 70); así como con el ala proderechista de la Unión Europea (años 90).También, existe un elevadísimo número de individuos y grupos infiltrados por la Seguridad del Estado; además de la «Policía No Uniformada». Estos agentes suyos, se ocupan fundamentalmente de: a) Subvertir cualquier intento de protesta organizada,

b) Difundir informaciones falsas por las Redes Sociales, para implantar el terror en la población civil restante (Cyberclarias) c) Identificar y neutralizar aquellos elementos, cuyo pensamiento o proyección política, resulte o se consideres peligrosa para la estabilidad del actual gobierno en el poder.

Sr. Presidente, ¿Acaso Ud. desconoce, que utilizar la «Policía No uniformada», como agentes antimotines, es considerado como una de las variantes del Terrorismo de Estado? Igualmente ocurre cuando un agente al servicio del Estado, hace llamados a violar el orden establecido.

EN RESUMEN:

Desde los hechos del 11-07-2021, yo decidí ayudar y estar junto a mi hijo en todas sus actividades. Sin embargo, a mí nunca me han molestado personalmente. Lo que me preocupa es mi hijo. Lo que me preocupa es el Nuevo Código Penal, en el cual, casi cualquier cosa se considera subversión y puede requerir la pena de Muerte por Fusilamiento.

Ud. también sabe, que a pesar de la reciente aprobación de la «Ley de Amparo Constitucional», los cubanos seguiremos desprovistos de toda posibilidad de una verdadera defensa. Si la actual Constitución es burlada impunemente, ¿Qué impedirá que no ocurra igual con la Ley de Amparo?

Como mi hijo, basado en el ideario martiano; sigue pensando en la unión de todos los cubanos de [disidentes, opositores, socialistas; del exilio interno, del exilio externo, etc.]; recientemente tuvo la idea de crear un Blog de Opiniones de la gente y yo lo secundé. El Blog se llama «CUBANOSxCUBA» y su link es el siguiente: CUBANOSxCUBA – El cambio comienza contigo (site123.me) 62a62e164fb3c.site123.me

No es un Blog con contenido subversivo, sino inclusivo. Sin embargo al otro día de comenzar a editarlo, fue demorado cuando regresaba del trabajo “para ser conocido por el Nuevo Jefe de Sector”.

Como es posible que el Blog no continúe (entre otras cosas por el costo económico); aprovecho para comentarle algunos de sus Objetivos Corolarios:

1. Erradicar el uso del lenguaje de odio entre los conciudadanos cubanos – incluidos los Actos de Repudio -; así como condenar la exclusión político-social de los miembros del «Exilio Interno» [impuesta por mayoría socialista]

2. Obtener VOZ como parte de nuestra Sociedad Civil

3. Sensibilizar el Gobierno en cuanto a la necesidad de dialogar con aquellos que disidentes u opositores que tenemos voluntad y disposición para hacerlo

4. Preguntarle a Ud.: ¿Por qué los exiliados cubanos residentes en Miami y Nueva York [Exilio Externo Cubano]; que hoy conforman los “Puentes de Amor” entre los EEUU y Cuba [otrora también considerados injustamente “traidores”, “apátridas” y “gusanos”]; ahora, tienen Carta Abierta; para participar en la solución de los problemas que enfrenta nuestra sociedad y nosotros no? ¿Por qué no es posible proceder con un grado de tolerancia similar con nosotros?¿Será porque ellos traen aportes al país en MLC? [Y; no quisiera que se malinterpretaran mis interrogantes, porque estoy muy agradecida con el donativo que hizo posible los trasplantes hepáticos de los niños; y porque una de nuestras aspiraciones es que el exilio radicado en el extranjero, tenga la posibilidad de participar desde donde se encuentre, en todos los ejercicios democráticos que se realicen en el país (plebiscitos, referéndum, elecciones)

5. Obtener una representación efectiva en la ANPP

6. Tener una participación activa dentro de nuestras comunidades

Presidente; Ud. y yo sabemos que su Gobierno, se niega rotundamente a dialogar, porque no quiere legitimar a la disidencia y oposición radicadas en Cuba o sea al «Exilio Interno Cubano».

Sabemos, que otro posible factor de peso que condiciona su negativa a dialogar, sea porque Ud. considere políticamente muy conveniente; adjudicar el surgimiento de toda posible insurgencia a su principal enemigo tradicional [los EEUU]. Probablemente es por ello que insiste en que los grupos de ciudadanos disidentes y opositores provienen del financiamiento, adoctrinamiento y capacitación de grupos terroristas radicados en dicho país; en tanto subestima a las nuevas generaciones de cubanas y cubanos.

El asunto del manejo a grupos (o ciudadanos) disidentes u opositores, no es uniforme y no debería ser minimizado, simplificado o manipulado. Es algo que va desde la severidad de las medidas del denominado «Plan Cóndor»; pasa por las acciones de represión – un tanto severas-, aplicadas por gobiernos de centroizquierda, como el caso de la Ex – Presidenta chilena Michelle Bachelet, que lo hizo para neutralizar y disolver las protestas universitarias y concluye con la presente denuncia del improcedente «Fenómeno Cuba» [hasta hoy desconocido]. El hecho de que Cuba no haya firmado o ratificado determinados tratados o convenciones sobre los derechos humanos, tales como: a) Los «Estatutos de Roma» b) el Protocolo Facultativo del «Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales» [CESCR-OP; 24-09-2009] c) El «Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos» [CCPR; 23-03-1976] d) La «Convención para la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares» [MWC; 1-07-2003]; es una situación, que pone a los ciudadanos cubanos en desventaja; porque ante cualquier supuesta violación relacionada con el contenido de los mismos; no podemos recurrir a las Organismos Internacionales que actúan en Defensa de los Derechos Humanos y de producirse alguna resolución favorable, la misma sería No Vinculante.

Lo que ocurre en Cuba, no es prácticamente reproducible, ni entendible por ninguno de los países, del Caribe y la región del las Américas; porque en casi ninguno de ellos, los disidentes u opositores son anulados o excluidos tan drásticamente, como ocurre en Cuba. En casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe, Sur América [incluso en los propios EEUU], las minorías políticas, tienen una representación en el Parlamento o en el Senado. En casi todos los países de la región, existe la posibilidad de manifestarse y de hacer uso de los denominados “Medios de Comunicación Opositores”. Hasta el 2010; en países como Venezuela, era posible convocar “Marchas Opositoras” y “Marchas Oficialistas”, siempre que se contara con la debida autorización oficial. Entonces, ¿Por qué no es posible llegar a un consenso sobre este asunto tan sensible en Cuba?

Madre de un participante de los hechos del 11-07-2021 (Convertida desde entonces en una ciudadana disidente)

sp-am