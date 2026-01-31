Carisma y neuromarketing en el posicionamiento electoral

El autor es compositor y activista comunitario. Reside en San Cristóbal

En la política contemporánea, el posicionamiento electoral ya no depende únicamente de la solidez programática, la trayectoria partidaria o la capacidad técnica de un aspirante presidencial. En un entorno saturado de información, hipercompetitivo y dominado por la emocionalidad del voto, el carisma personal y el uso estratégico del neuromarketing político se han convertido en factores determinantes para inclinar la balanza electoral.

El carisma, entendido como la capacidad de generar atracción, confianza y cercanía emocional, constituye un activo político de alto valor. Un candidato carismático logra que amplios segmentos del electorado se identifiquen con su figura, perciban autenticidad en su discurso y desarrollen una relación simbólica que trasciende las propuestas concretas. En la práctica, el votante no solo evalúa qué dice el aspirante, sino cómo lo dice, cómo se comporta, qué emociones transmite y qué sensaciones despierta en cada aparición pública.

Es precisamente en este punto donde el neuromarketing político potencia el impacto del carisma. Esta disciplina, basada en el estudio de los procesos cerebrales que influyen en la toma de decisiones, permite diseñar mensajes, imágenes, colores, gestos, narrativas y escenarios que conectan directamente con el subconsciente del elector. Un candidato carismático, apoyado en una estrategia de neuromarketing bien estructurada, logra reforzar su posicionamiento emocional, convirtiendo su figura en un referente de esperanza, cercanía o liderazgo, según lo demande el contexto social.

En contraste, los competidores con imágenes frías, excesivamente técnicas o distantes suelen enfrentar mayores dificultades para generar empatía. Aunque puedan exhibir experiencia, preparación académica o propuestas detalladas, si el electorado no los percibe como cercanos o emocionalmente confiables, su mensaje pierde efectividad. El cerebro humano tiende a priorizar la emoción sobre la razón en los procesos de decisión política, y el voto no es la excepción.

El neuromarketing político también permite identificar los miedos, aspiraciones y frustraciones colectivas de la sociedad, adaptando el discurso del candidato para responder a esas emociones latentes. Cuando este trabajo se articula con un liderazgo carismático, el resultado es una narrativa coherente y persuasiva, capaz de movilizar voluntades y fidelizar apoyos.

En síntesis, el carisma y el neuromarketing se han consolidado como herramientas clave para el posicionamiento electoral en las democracias modernas. Un aspirante presidencial que combine una personalidad empática con una estrategia comunicacional basada en el conocimiento del comportamiento humano parte con una ventaja significativa frente a rivales de imagen rígida o distante. En la política actual, ganar elecciones implica, cada vez más, conquistar emociones antes que imponer argumentos.