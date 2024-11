Cardi B defiende derechos de la mujer y le tira con todo a Trump

Cardi B

MILWAUKEE.- Con su estilo característico y apasionado, la cantante Cardi B se presentó ante cientos de personas en Milwaukee, Wisconsin, para expresar su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris y exhortar a la comunidad a participar en las próximas elecciones, al tiempo en que enumeró las cualidades que descalifican a Donald Trump como futuro presidente.

Cardi B abordó los desafíos de las mujeres y las injusticias que enfrentan al intentar abrirse camino en una sociedad que exige que las mujeres trabajen “diez veces más duro y rindan diez veces mejor” para alcanzar la cima. La artista trazó un paralelo entre su experiencia como mujer subestimada y los obstáculos que Kamala Harris ha superado en su carrera política, instando al público a reconocer y apoyar a mujeres.

También confesó que previo a la candidatura de la demócrata, no tenía planes de votar en estos comicios.

“Voy a ser sincera, no pensaba votar este año, pero cuando Kamala Harris se unió a la carrera, cambió completamente mi mente. No tenía fe en ningún candidato hasta que ella se unió y dijo las cosas que quería escuchar, que quiero ver en este país. Creo en cada palabra que sale de su boca. Es apasionada, compasiva, muestra empatía y, sobre todo, no está delirando”, afirmó haciendo referencia al candidato republicano.

Asimismo, criticó duramente al expresidente cuestionando su capacidad para liderar y proteger los derechos de las mujeres. La cantante expresó su rechazo ante las declaraciones de Trump sobre “proteger a las mujeres, les guste o no” que amenaza los derechos reproductivos y la autonomía personal. Para Cardi B, la “protección” de las mujeres debería basarse en el acceso a la atención médica, el apoyo durante el posparto y la libertad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.

“La protección para las mujeres, especialmente si hablamos de salud materna y mental, no significa decirles qué hacer con sus cuerpos; es apoyarlas y darles la atención que necesitan para lo que elijan hacer… Personas como Donald Trump no creen que las mujeres merecen derechos”, continuó en su mensaje.

El discurso de Cardi B no fue solo un llamado a votar, sino un llamado a la conciencia.

“No voy a darle a Donald Trump una segunda oportunidad. No voy a correr riesgos con mi futuro, y mucho menos con el futuro de mis hijos. Estoy con Kamala. Creo en ella, y América, creo en ustedes también. Salgan el martes, salgan y hagan historia. Pasemos la página y ganemos esto”, concluyó la artista nacida en Nueva York y con raíces dominicanas.

jt/am