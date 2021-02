Candidata a concejal Yudelka Tapia inaugura oficina campaña en El Bronx

NUEVA YORK.- La candidata al Concejo Municipal por el Distrito 14 del Bronx, Yudelka Tapia, inauguró este jueves su oficina de campaña en un acto encabezado por el presidente de ese condado, Ruben Díaz Jr., y el asambleísta Víctor Pichardo.

La oficina está localizada en el 2058 de la avenida Creston, casi esquina Burnside.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Sócrates Caba, presidente del Club Demócrata «Loella Hatch», y la bendición estuvo a cargo seguido del pastor Salvador Sabino.

Díaz Jr. dijo que «hay gente que quizás digan que Yudelka no puede ganar esta contienda. Esa gente no vive aquí, esa gente no son de aquí, esa gente no votan aquí. Yudelka tiene al pueblo, y ustedes son el pueblo».

«Que me den 30 de los que están aquí con la energía que yo sé que ustedes tienen, en vez de 300 que no son de aquí, que no conocen el vecindario, que no viven aquí y que no saben nada. Ahora se van a dejar respetar ustedes?» , manifestó.

De su lado, Pichardo aseguró que Tapia «ha sido la única constante. En esta comunidad se necesitan servidores público y ella se va a destacar en el Concejo Municipal».

«Todas las personas que me están escuchando ahora deben salir a votar por Yudelka Tapia, porque la necesitamos en el Concejo», expresó.

Tapia agradeció el respaldo y dijo que se siente emocionada por la presencia de Díaz, Pichardo y Mohammed Soleiman Alí, líder de la comunidad de Bangladesh.

«Yo no se qué hizo que al presidente de condado. Se trata de un respaldo muy importante, porque viene de una persona que ha trabajado para El Bronx por más de 20 años, lo cual ha dejado sus frutos. Doy gracias por su apoyo, es importante para mi, porque demuestra que hay gente que realmente reconocen nuestro trabajo por la comunidad, que respetan eso», declaró.

La actividad fue coordinada por Belkis Martínez, Nelson Castro y el periodista Félix Jerez.