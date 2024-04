CALIFORNIA: La comunidad dominicana crece en Los Ángeles

LOS ÁNGELES.- Los Ángeles ya es hogar de muchas comunidades hispanas, como las de México, Centro y Sudamérica. Pero según un nuevo informe del censo, hay una población hispana caribeña que está creciendo rápidamente y llama a Los Ángeles su hogar, y está trayendo consigo sus comidas tradicionales.

Deany Santana es la jefa de cocina de su restaurante dominicano familiar, El Bacano, en North Hollywood. El primer restaurante dominicano tradicional en Los Ángeles.

“Mi mamá y mi abuela simplemente estábamos con ellas en la cocina y nos enseñaban qué hacer, cómo hacerlo”, dijo.

Los Santana cocinan platos tradicionales, como el Sancocho, que «tiene cerdo, res, pollo, y a eso le agregamos tubérculos, plátano macho».

Los hermanos Santana son parte de un grupo creciente de personas con raíces dominicanas que se mudaron a Los Ángeles en los últimos años.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las personas de origen dominicano han sido la población caribeña hispana de más rápido crecimiento en California, con un aumento del 103% en los últimos diez años.

En el censo de 2022 en Los Ángeles, el año en que Deany Santana y Jonathan Santana se mudaron a Los Ángeles, más de 7.000 dominicanos figuraban en el condado de Los Ángeles.

“La mayoría de los dominicanos aquí son inmigrantes de Nueva York”, dijo Jonathan Santana, “así que no tienen nada aquí”.

Santana ha visto este crecimiento él mismo.

«Absolutamente. Cuando fui de visita por primera vez, nunca me encontré con mi gente en absoluto. Pero definitivamente no estábamos aquí en The Valley. Pero después de la apertura… hay mucho”, dijo.

Los otros grupos hispanos caribeños que están teniendo una presencia significativa en Los Ángeles son los puertorriqueños y los cubanos.

