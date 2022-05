BRASIL: Lula ve «espectáculo» de Zelenski en la guerra de Ucrania

Lula Da Silva

BRASILIA, 4 May.- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha cuestionado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el «espectáculo» que a su juicio está montando durante la guerra con Rusia y le ha reprochado no estar haciendo más por negociar.

«No conozco al presidente de Ucrania. Pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que es parte del espectáculo. Está en televisión mañana, tarde y noche. Está en el Parlamento de Reino Unido, en el Parlamento alemán, en el francés, en el italiano, como si estuviera en campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones», ha reprochado Lula en una entrevista para la revista ‘Time’.

Lula se ha mostrado especialmente crítico con Zelenski, a quien ha acusado de querer la guerra, ya que en caso contrario «habría negociado un poco más». El expresidente brasileño ha recordado que «las conversaciones fueron muy pocas» y que «si quieres paz, tienes que tener paciencia».

«Podrían haberse sentado en una mesa de negociación durante diez, quince, veinte días, un mes entero, tratando de encontrar una solución. Creo que el diálogo solo funciona cuando se lo toma en serio», ha recalcado Lula.

CULPA A LA OTAN Y LA UE DE ALENTAR LA GUERRA

En ese sentido, ha considerado que «nadie» está ayudando a acabar con el conflicto y ha apuntado que Zelenski «es tan responsable» como el presidente ruso, Vladimir Putin. «En la guerra no hay un solo culpable», ha dicho.

«Saddam Hussein fue tan culpable como (George W.) Bush porque Saddam Hussein podría haber dicho, ‘puedes venir aquí y verificar y probaré que no tengo armas de destrucción masiva’, pero mintió a su gente. Y ahora, este presidente de Ucrania podría haber dicho, ‘vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de unirnos a la UE por un tiempo. Hablemos un poco más primero'», ha valorado Lula.

«Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no es solo Putin el culpable. Estados Unidos y la UE también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿OTAN? Entonces Estados Unidos y Europa deberían haber dicho, ‘Ucrania no se unirá a la OTAN’. Eso habría solucionado el problema», ha apuntado.

