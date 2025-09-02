BRASIL: Comienza hoy la recta final del juicio a Jair Bolsonaro
RIO DE JANEIRO (Brasil) – Este 2 de septiembre, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) abre la recta final del juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete de sus aliados por intentar perpetrar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
En total, están previstos cinco días de sesiones, pero cabe la posibilidad de que el proceso se alargue.
La Policía de Brasil ha reforzado la vigilancia en la Plaza de Tres Poderes, palco de los actos vandálicos del 8 de enero de 2023, ante el «juicio del siglo».
¿Quiénes son los ocho imputados?
El imputado principal es Jair Bolsonaro, que en marzo fue acusado de un total de cinco delitos: organización criminal armada; intento de abolir violentamente el Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daños calificados de violencia y amenaza grave al patrimonio; y deterioro del patrimonio protegido. En orden alfabético, será el sexto a ser juzgado.