BRASIL: Comienza hoy la recta final del juicio a Jair Bolsonaro

Jair Bolsonro

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Este 2 de septiembre, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) abre la recta final del juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete de sus aliados por intentar perpetrar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

En total, están previstos cinco días de sesiones, pero cabe la posibilidad de que el proceso se alargue.

La Policía de Brasil ha reforzado la vigilancia en la Plaza de Tres Poderes, palco de los actos vandálicos del 8 de enero de 2023, ante el «juicio del siglo».

¿Quiénes son los ocho imputados?

El imputado principal es Jair Bolsonaro, que en marzo fue acusado de un total de cinco delitos: organización criminal armada; intento de abolir violentamente el Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daños calificados de violencia y amenaza grave al patrimonio; y deterioro del patrimonio protegido. En orden alfabético, será el sexto a ser juzgado.

Además, la lista del llamado «núcleo 1» del proceso está compuesta por Alexandre Ramagem, diputado federal y exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Almir Garnier, excomandante de la Armada y único jefe de las Fuerzas Armadas que apoyó explícitamente el golpe, según la Fiscalía General del Estado; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República; Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro y autor de la delación premiada, usada como base de la instrucción del caso; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil, y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022, en la lista del propio Bolsonaro. Braga Netto está en prisión preventiva desde diciembre de 2024. sp-am