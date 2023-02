Bolsonaro afirma que regresará a Brasil «en las próximas semanas»

Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro afirmó este domingo durante un evento de la iglesia evangélica Church of All Nations en Boca Raton, Florida, Estados Unidos, que su «misión no ha terminado» y que tiene planeado volver a Brasil «en las próximas semanas».

«Todos tenemos una misión aquí en la Tierra. Y mi misión aún no ha terminado», dijo durante su intervención el expresidente, según ha recogido el diario ‘O Globo’.

También, el expresidente ha comunicado su intención de regresar a Latinoamérica: «Yo también quiero volver a Brasil, pretendo volver a Brasil en las próximas semanas», ha anunciado el líder conservador en un evento que, según sus organizadores, ha reunido a cerca de 1.000 asistentes.

Agregó que no existe en Brasil un liderazgo que agrupe al electorado del ala derechista a nivel nacional, sino que estos jefes van emergiendo a nivel regional, mientras afirma también su interés por colaborar con estos líderes: «Nos haremos más fuertes. Volveremos», ha asegurado.

Jair Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos desde finales de diciembre de 2022, cuando eludió la toma de poder del actual presidente de Brasil, mientras se suceden las investigaciones sobre su responsabilidad en el asalto a los edificios del Gobierno el pasado 8 de enero.

