BOLIVIA: Evo Morales inicia su campaña para la reelección; Almagro lo apoya

LA PAZ.- El Presidente de Bolivia, Evo Morales, arrancó su campaña para las elecciones de octubre en busca de un cuarto mandato, con un discurso marcadamente nacionalista y la promesa de acabar sus obras en materia de industrialización.

“Nunca hemos robado y no hemos llegado aquí a robar a nadie, sino a servir al pueblo boliviano”, señaló el mandatario en un masivo acto ante sus adherentes.

En la ceremonia realizada en el bastión cocalero del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Chimoré, al centro de ese país, Morales basó su discurso en los logros económicos de sus 13 años de gestión, caracterizados por la estabilidad económica, y pidió el respaldo de sus partidarios para mantenerse en el poder hasta 2025.

“Quiero cinco años más (de gobierno) para terminar las obras de Evo, cinco años más para garantizar esta liberación para toda la vida”, proclamó Morales, y agregó “nunca los hemos abandonado, no los vamos a abandonar, no me abandonen”.

La oposición intenta impedir que Morales se presente a un cuarto mandato alegando que un referendo nacional le negó esa posibilidad en 2016, aunque un año más tarde el Tribunal Constitucional avaló su candidatura bajo el argumento de que es su derecho humano.

Recibe el apoyo del Secreetario General de la OEA

Sin embargo, en las últimas horas, Evo Morales recibió un inesperado espaldarazo político del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien en La Paz afirmó que sería un acto “discriminatorio” que el mandatario fuera excluido de los comicios de octubre.

Durante un discurso de más de 40 minutos, el gobernante boliviano también aprovechó de lanzar sus dardos contra Estados Unidos, recordando que el aeropuerto donde se desarrollaba el acto de campaña era en el pasado -hasta que él asumió la presidencia- una exbase de la DEA, la oficina antidrogas norteamericana.

“Estamos aquí para que nunca más retorne el imperialismo, las transnacionales que saquearon” los recursos naturales, sostuvo en medio de miles de banderas bolivianas y azules, el color su facción, el MAS.

Evo acabó su discurso reiterando la promesa de concluir la industrialización del país. “Vamos a tener más de 40 plantas de litio, esa será la verdadera industrialización”, apuntó.

sp-am