BOLIVIA.- El periodista, catedrático y escritor dominicano Oscar López Reyes recibió cinco reconocimientos de representantes del ámbito legislativo y municipal de Nueva York y del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, durante la trigésima edición de este encuentro internacional, celebrada recientemente en esta nación.

López Reyes fue distinguido con la Medalla al Mérito Periodístico del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, suscrita por su presidente, Amín Cruz, y con un reconocimiento del XXX Congreso, firmado por Carlos F. Dabdoub Arrién, vicerrector de la Universidad Privada Franz Tamayo (UniFranz) en Santa Cruz.

RECONOCIMIENTOS DE NUEVA YORK

Asimismo, recibió reconocimientos del congresista estadounidense Adriano Espaillat, representante del distrito 13 de Nueva York; del asambleísta estatal George Álvarez, y del Concejo de la Ciudad de Nueva York, mediante un documento suscrito por Carmen de la Rosa.

López Reyes, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M, es miembro fundador del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, creado en 1998. Según la organización, desde entonces ha contribuido a la capacitación y actualización de más de 200,000 profesionales de la comunicación de Estados Unidos, América Latina y Europa.

En su trayectoria también figuran responsabilidades como director regional e integrante de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs) y de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas (Confiarp). En República Dominicana, preside la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).

PARTICIPANTES

A la ceremonia asistieron Alejandro Zegarra Saldaña, vicerrector adjunto de UniFranz; Roberto Méndez Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia; Laura Fabiola Vargas Mejía, presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación de Bolivia; Jeannette Jacob, directora de la Escuela de Periodismo de UniFranz en La Paz; Erick Torrico Villanueva, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, y Amín Cruz, entre otros periodistas, docentes y estudiantes universitarios.

El congreso contó, además, con representantes de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, la Embajada de Estados Unidos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el Consejo Empresarial de Comercio Boliviano en Europa (CECBE).