BOLIVIA: Cierre de campaña con el MAS de Evo Morales como favorito

Luis Arce, el candidato del MAS a la presidencia, saluda a sus seguidores en El Alto

LA PAZ.- El próximo domingo será un día crucial y crítico en Bolivia. Dos visiones diametralmente distintas del país se enfrentarán en unas elecciones generales, once meses después de los comicios fallidos que provocaron la salida abrupta de Evo Morales de Bolivia y dieron paso a un largo período de Gobierno interino.

Marea azul del MAS en la ciudad de El Alto. Arce se encomienda a la Madre Tierra

Este miércoles, los candidatos cerraron la campaña con actos multitudinarios. Los partidarios del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, se congregaron en la ciudad de El Alto, su gran bastión.

Una marea azul rodeó al candidato a presidente, Luis Arce. «Hemos vivido, luego de un cruento y sangriento golpe de Estado, una pesadilla (…)\_Pensaron que iban a matar al Movimiento al Socialismo y aquí, en El Alto, les decimos que aquí estamos y estamos vivos»_, clamó Arce entre aplausos y vítores de sus seguidores.

Arce se encomendó a la Madre Tierra, a la que ofreció una ofrenda pidiendo sabiduría para gobernar el país. El MAS, que obtiene su fuerza de los sectores populares e indígenas de Bolivia, es el favorito en los sondeos. La gran cuestión es si se impondrá en primera vuelta o tendrá que disputar una segunda ronda, probablemente, con Carlos Mesa.

Marea naranja para Carlos Mesa en Santa Cruz: «Somos los únicos que podemos derrotar a Morales»

El expresidente Mesa, que lidera la alianza Comunidad Ciudadana, cerró su campaña en la ciudad de Santa Cruz, motor económico de Bolivia y donde concentra el grueso de la intención de voto.

«Porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce. Porque Arce no es otra cosa que Morales y Morales, ‘never in the life'», dijo el candidato.

La pandemia marcó la campaña, atípica porque hasta la recta final hubo pocas concentraciones, y marcará también el día de las elecciones, pese a que Bolivia está en plena curva descendente de contagios y fallecidos. Lejos quedan las imágenes de muertos en las calles, de fosas comunes y cementerios saturados que sacudieron al mundo.

Colas para conseguir combustible por miedo a una convulsión social tras las elecciones

Lo que más preocupa ahora a muchos bolivianos es el día después de las elecciones. Se han formado largas colas ante muchas gasolineras del país, por miedo a que haya una convulsión social tras los comicios que desemboque en problemas de abastecimiento, como ocurrió tras las elecciones fallidas del año pasado.

