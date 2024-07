Biden sugirió a Kamala Harris; Partido deberá iniciar proceso

Washington (EFE).- El presidente Joe Biden pidió el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris, como su eventual sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, a través de un mensaje en la red social X, unos minutos después de anunciar su retiro.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, apuntó el mandatario.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor y ha sido la mejor decisión que he tomado”, apuntó el presidente.

El Partido Demócrata se asoma así al abismo de tener que elegir un candidato que se enfrente al expresidente Donald Trump (2017-2021) en las presidenciales del próximo 5 de noviembre.¿Cómo es el proceso para sustituir a Biden?

El Partido Demócrata deberá empezar un proceso para sustituir al mandatario.

¿Cuáles son los pasos que deberá seguir?

En el pasado, dos presidentes estadounidenses (Harry Truman en 1952 y Lyndon B. Johnson en 1968, ambos demócratas) decidieron no presentarse a la reelección en marzo del año en que se celebraba la votación, pero esta es la primera vez que un mandatario se retira tan tarde en el proceso electoral.

También es la primera vez que un candidato se retira después de alcanzar la mayoría de los delegados en el proceso de primarias y a menos de un mes de que se celebre la Convención Demócrata, fijada para entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago.

El proceso

El Comité Nacional Demócrata (DNC en inglés), encargado de organizar la convención, tiene claras las normas para reemplazar a Biden.

1.- El DNC celebrará una reunión de emergencia en la que su comité de normas y reglamento establecerá el proceso para efectuar el reemplazo.

2.- El sustituto del actual presidente de EE.UU. se decidirá en la convención demócrata. Biden tendrá una gran capacidad de determinar su sustituto ya que controla en estos momentos. 3.908 de los 3.939 delegados.

Las leyes de cada estado deciden cómo deben elegir esos delegados y 14 de ellos fuerzan, inicialmente, a votar al candidato que ganó la primaria estatal.

Otra opción es que Biden libere a sus delegados para que voten con libertad a los posibles aspirantes que se presenten.

El ganador sería el candidato que obtuviese el apoyo de al menos 1.976 delegados.

