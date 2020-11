Biden roza la victoria en EE.UU. tras la cuarta noche de un agónico escrutinio

El aspirante demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, roza el triunfo al término de la cuarta noche de un escrutinio agónico, que cada vez deja al actual presidente, Donald Trump, con menos posibilidades de salir reelecto.

Pasadas más de 24 horas sin cambios en el Colegio Electoral, Biden mantiene 264 delegados (aunque algunos medios cuestionan los 11 de Arizona) frente a los 214 de Trump. Ambos necesitan un mínimo de 270 para ganar las elecciones.

Biden pide paciencia

Biden instó a la paciencia y la unidad durante un discurso del viernes por la noche en Wilmington, Delaware, en el que predijo una convincente victoria del colegio electoral, ya que tiene el liderazgo sobre Trump en estados críticos.

«No tenemos una declaración final de victoria todavía, pero los números nos cuentan una historia clara y convincente: vamos a ganar esta carrera», dijo Biden a un grupo de simpatizantes socialmente distanciados reunidos en vehículos en un estacionamiento. , prediciendo que terminaría con «más de 300 votos electorales».

“Sé que ver estos recuentos de votos en la televisión se mueve mucho más lento, lento y, por más lento que sea, puede ser abrumador. Pero nunca lo olvides, las cuentas no son solo números. Representan votos y votantes, hombres y mujeres que ejercieron su derecho fundamental a que se escuche su voz ”, dijo Biden.

Añadió: “Lo que se vuelve más claro cada hora es que un número récord de estadounidenses de todas las razas, creencias y religiones eligieron el cambio en lugar de más de lo mismo. Nos han dado un mandato de acción sobre COVID, la economía, el cambio climático, el racismo sistémico ”.

«Tenemos que mantener la calma y la paciencia mientras el proceso funciona mientras contamos todos los votos … Su voto será contado, no me importa lo mucho que la gente trate de detenerlo, no dejaré que suceda», dijo.

En un llamado a la unidad nacional, el candidato demócrata dijo, “no somos enemigos, somos estadounidenses… Tenemos que dejar atrás la ira y la demonización… No tenemos más tiempo que perder con la guerra partidista. »

El exvicepresidente habló luego de que tres días de recuento de votos aún no ha producido una victoria oficial. La campaña de Trump está demandando en varios estados para detener o modificar las políticas de tabulación, alegando un posible fraude.

Su compañera de fórmula, la Senadora Kamala Harris (D-Calif.) se unió a Biden para el discurso, pero no habló, como se planeó originalmente si su victoria había sido declarada por los principales medios de comunicación. También se canceló una exhibición de fuegos artificiales planificada.

Biden lidera los recuentos de votos actuales en Arizona, Georgia, Nevada yBiden está por delante de Trump por 27.130 votos en Pensilvania, 29.861 votos en Arizona, 22.657 votos en Nevada y 4.020 votos en Georgia.

