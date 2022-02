En medio tensión, Biden ordena enviar 3,000 soldados a Europa

Joe Biden

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden aprobó formalmente el despliegue de 3,000 tropas estadounidenses en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania.

Cerca de 2,000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania, mientras que 1,000 se posicionarán en Rumanía, indicó el diario Wall Street Journal, que cita fuentes oficiales.

Se espera que el Pentágono haga oficial el anuncio en una rueda de prensa en las próximas horas.

La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania.

Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, Estados Unidos considera que el ataque de ruso es “inminente”.

Según el periódico The Washington Post, la decisión de Biden se da en respuesta a la recomendación del secretario de Defensa, Lloyd Austin. Una fuente del medio aseguró que la movida no será permanente, y que las tropas no batallarán en Ucrania.

El anuncio de envío de tropas se da luego de que Estados Unidos y Rusia se enfrascaron en un tenso intercambio en una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Rusia ha concentrado unos 100,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania.

La embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que esta concentración constituye “la mayor movilización” militar en Europa en varias décadas, y acusó a Rusia de ciberataques y de campañas de desinformación.

En días recientes, el presidente Biden alertó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que existe una “posibilidad real” de que Rusia emprenda acciones militares contra Ucrania en febrero, informó la Casa Blanca.

Los expertos militares han dicho que Rusia podría estar esperando a que se den las condiciones óptimas del terreno para trasladar equipo pesado a Kiev como parte de cualquier invasión. Hace ocho años, Rusia invadió la península ucraniana de Crimea a finales de febrero.

Rusia niega tener intenciones de invadir, pero exige que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) prometa jamás incorporar Ucrania, cese sus despliegues cerca de la frontera rusa y retire sus fuerzas de los países de Europa Oriental. La OTAN afirma que esas exigencias son inaceptables.