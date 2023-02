Biden descarta enviar aviones de combate F-16; rechaza plan chino

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos Joe Biden descartó enviar “por ahora” a Ucrania aviones de combate F-16, una de las peticiones más urgentes del mandatario del país atacado, Volodímir Zelenski.

Además, Biden rechazó el plan de paz de 12 puntos propuesto por China, al señalar que su papel de “pacificador” en el conflicto es “irracional”.

Aumento en la ayuda militar para Ucrania sí, aviones de combate no. Al menos “por ahora”. Así lo ratificó el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en una entrevista con ABC News.

«No necesita F-16 ahora (…) Le estamos enviando (al presidente ucraniano Volodímir Zelenski) lo que nuestro Ejército experimentado cree que necesita ahora. Necesita tanques, necesita artillería, necesita defensa aérea, incluido otro HIMARS. Hay cosas que necesita ahora que nosotros le enviaremos para ponerlo en una posición que le permita obtener ganancias esta primavera y este verano», sostuvo el mandatario estadounidense.

Aeronaves de combate, particularmente cazas F-16, es una de las peticiones más urgentes del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a sus aliados occidentales para hacer retroceder a las tropas rusas, decididas a arrebatar más territorios de la nación atacada. En este llamado se concentró justamente la gira relámpago de Zelenski a inicios de febrero, en la que se reunió con los dirigentes de Reino Unido y Francia.

Un año después del mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, las defensas de la nación invadida repelen los constantes ataques del Kremlin y resisten con equipos militares obsoletos de la era de la Unión Soviética, como mostró un equipo de France24 desde Bakhmut, una de las localidades que enfrenta los combates más recuentos.

“No tenemos suficientes vehículos blindados para hacer retroceder a los rusos”, sostuvo uno de los soldados entrevistados en el frente de batalla. Incluso, entre las mejores herramientas con las que cuentan los militares ucranianos están vehículos que los rusos dejaron atrás cuando huyeron de zonas como Izium, por el avance de las fuerzas de Kiev.

Washington y la Unión Europea han aumentado su respaldo a Kiev, pero muestran reticencias en el envío de determinados equipos militares, en medio de los temores de aumentar la furia del Kremlin, que ve en el creciente respaldo a la nación invadida una supuesta amenaza para su territorio.

TILDA DE «IRRACIONAL» EL PAPEL «PACIFICADOR» DE CHINA

Estados Unidos no cree en las intenciones del Gobierno chino de convertirse en mediador de paz. Así lo señaló el líder de la Casa Blanca.

«No he visto nada en el plan que indique que hay algo que sería beneficioso para alguien que no sea Rusia, si se siguiera el plan chino (…) La idea de que China va a negociar el resultado de una guerra que es totalmente injusta para Ucrania simplemente no es racional», remarcó Biden.

Sus declaraciones se produjeron justo horas después de que el Gobierno chino finalmente hiciera público su anunciado plan de paz para alcanzar eventuales acuerdos entre Moscú y Kiev que acaben con las hostilidades.