Biden admite tuvo «mala noche» en debate; dice está competente

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a calificar su desempeño en el debate contra Donald Trump de la semana pasada como «un mal episodio», y sugirió que la situación se dio por única vez debido a que se encontraba enfermo, según una entrevista con ABC News divulgada este viernes.

«No hay indicios de ninguna condición grave. Estaba agotado. No escuché mis instintos en términos de preparación y … tuve una mala noche», dijo Biden.

«Me sentía terrible», añadió con voz ronca y a veces entrecortada. «De hecho, los médicos concuerdan conmigo. Les pedí hicieran una prueba de COVID y están tratando de descubrir qué estaba mal. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No lo tenía. Sólo tenía un resfriado muy fuerte», dijo.

Biden afirmó que nadie más tiene la culpa que él mismo y que no había vuelto a ver las grabaciones del debate.