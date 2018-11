BCIE y el Banco Japonés de Cooperación Internacional anuncian financiamiento para operaciones verdes

Tegucigalpa .– El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio de préstamo por un monto de US$100.0 millones que serán destinados al financiamiento de proyectos de energía renovable y eficiencia energética en la región centroamericana.

Esta línea de crédito denominada “Green Facility Untied Loan II” es cofinanciada con otras instituciones financieras de Japón, entre ellas: Mizuho Bank, Ltd. (coordinador principal), The Bank of Yokohama, Ltd., The Bank of Saga Ltd., Joyo Bank, Ltd., Tsukuba Bank, Ltd. y The Hachijuni. Bank, Ltd.

“El convenio contribuye al fortalecimiento de las operaciones de financiamiento verde, así como a alcanzar los objetivos de generación de energías limpias y reducción de emisiones, apoyando al mismo tiempo al desarrollo regional y generación de empleo” destacó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth.

“Esta es la segunda línea de crédito verde extendida al BCIE, representa la próspera relación que mantenemos entre BCIE y JBIC, estoy muy complacido en saber que continuaremos trabajando juntos en desarrollar capacidades institucionales y promover más proyectos sustentables en la región centroamericana”, agregó.

Una importante cooperación estratégica

La cooperación crediticia entre el BCIE y Japón se remonta a 1969, en la actualidad Japón es una de las principales fuentes de recursos externos de la institución. Desde esa fecha, incluyendo este convenio, se han suscrito once convenios de crédito por un monto total de US$717.3 millones; una parte de los fondos han financiado proyectos de desarrollo para el sector público y privado, la otra parte se ha orientado a promover las exportaciones japonesas hacia Centroamérica.

Esta exitosa relación crediticia es resultado de la implementación de la estrategia de diversificación de fuentes de fondeo del Banco, para promover la integración y el desarrollo económico de la región.