Aviso de tornado en Nueva York ante avance de la tormenta tropical Isaías



NUEVA YORK.- Toda el área de los triestatal, incluidos los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, se prepara para las lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y ráfagas de viento de la tormenta tropical Isaías, que mató al menos a dos personas en el Caribe antes de volverse hacia los Estados Unidos.

Se han emitido alertas de tornado para toda la ciudad de Nueva York, así como para los condados de Long Island, Westchester, Rockland, Orange y Putnam hasta las 4 p.m. Martes.

El reloj también se aplica a varios condados de Nueva Jersey y al condado de Fairfield de Connecticut.

Según los meteorólogos, el mayor riesgo de tornados es el mediodía desde el sureste de Virginia hasta Nueva Jersey. La amenaza persiste el martes por la tarde y la noche desde el sureste de Nueva York a través de Nueva Inglaterra. Consulta las últimas alertas meteorológicas.

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para toda el área tri-estatal.

Isaías fue degradado de huracán después de tocar tierra el lunes por la noche en Carolina del Norte, donde se informaron cientos de miles de cortes de energía.

Pero Isaias todavía azotó vientos de 51 mph mientras cargaba a través de los estados del Atlántico medio el martes temprano en su camino hacia el noreste. Solo se espera un debilitamiento lento el martes.

Las lluvias torrenciales y las ráfagas de viento aisladas de hasta 70 mph continúan siendo las principales amenazas de Isaias para el área tri-estatal. Las lluvias humedecieron la región durante la noche y se permanecieron toda la mañana, pero se espera que el área tirestatal vea intensificar los impactos antes del mediodía. Los vientos deberían dejarse sentir primero, antes de la tanda de fuertes lluvias. Se espera que la tormenta permanezca en la ciudad durante todo el día, amenazando desde las 10 a.m. hasta las 10 p.m., con la lluvia más fuerte y vientos probables desde el mediodía hasta las 2 p.m.

Las inundaciones repentinas son una preocupación clave, dado que se esperan de 2 a 4 pulgadas de lluvia, con cantidades aisladas de hasta 6 pulgadas, para el área triestatal.

Las alertas de inundaciones repentinas y las alertas de viento están vigentes para la mayor parte de la región hasta el miércoles temprano.

También es probable que ocurran cortes de energía generalizados.

El alcalde Bill de Blasio dijo que el Servicio Nacional de Meteorología espera que el impacto de Isaías en la ciudad de Nueva York sea limitado, pero los cambios de última hora en la trayectoria de la tormenta podrían revertirlo por completo. Dijo que el Bajo Manhattan es particularmente vulnerable a las inundaciones y la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad está desplegando protección en consecuencia.

«No correremos riesgos», dijo De Blasio el lunes. «Tomamos precauciones porque hemos aprendido de la manera difícil. Necesitamos de todos: cuida a tus vecinos, especialmente a las personas mayores. Ve si necesitan algo».

Gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy declaró un estado de emergencia para su estado antes de la tormenta; entró en vigencia a las 5 a.m. del martes. La declaración significa que todas las oficinas estatales estarán cerradas, y los empleados no esenciales no deben presentarse a trabajar, dijo Murphy. Murphy anunció en Twitter que ningún conductor debería estar en la carretera a menos que sea completamente necesario, aunque no se aplicará ninguna prohibición de viaje.

En algunas localidades donde las carreteras frecuentemente tienen problemas con las inundaciones, como Hoboken, se impuso la prohibición de conducir durante al menos parte del martes. Las calles de Hoboken estarán cerradas para los conductores a partir de las 5 p.m. del martes hasta las 5 a.m. del miércoles.

De acuerdo con el boletín del Centro Nacional de Huracanes a las 8 a.m., el centro de Isaías estaba moviéndose a través del sureste de Virgini con vientos máximos sostenidos alrededor de 70 mph. Se espera que el centro de la tormenta circule a lo largo de la costa de los estados del Atlántico medio durante el día y en el noreste de los Estados Unidos hasta el sur de Canadá el martes por la noche.

Solo se espera un debilitamiento gradual mientras Isaías avanza hacia el norte. Se espera una tasa de debilitamiento más rápida el martes por la noche, y se pronostica que el sistema se volverá post tropical a última hora del martes o temprano el miércoles.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 140 millas. La ciudad espera vientos sostenidos de 35 mph a 50 mph durante horas durante el transcurso del día, con ráfagas aisladas de hasta 70 mph. La marejada ciclónica también podría ser un problema en el área de South Street Seaport, que estaba preparada con barreras para proteger el área.

El Servicio Nacional de Meteorología predice una peligrosa amenaza de desgarro actual con posibles olas del océano de hasta 10 pies el martes para todas las costas del Océano Atlántico. Todas las playas de la ciudad de Nueva York estarán cerradas para nadar el martes; los socorristas no estarán de servicio, aunque se permitirá surfear en áreas designadas.

Se han emitido advertencias de inundaciones costeras para partes de la ciudad de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y Long Island, ya que los meteorólogos advierten sobre posibles inundaciones moderadas a localizadas durante la marea alta.

La ciudad de Nueva York emitió un aviso de viaje para casi todo el martes, ya que la lluvia y los vientos probablemente reducirán la visibilidad y crearán condiciones peligrosas en las carreteras.

Metro-North anunció que operará en un horario de fin de semana en las líneas Harlem, Hudson y New Haven, instando a los posibles viajeros a viajar antes de las 3 p.m., ya que las cancelaciones son posibles después de eso. La MTA también emitió algunas advertencias, incluida la prohibición de los tractores vacíos y los remolques en tándem de los puentes alrededor de la ciudad, y anunció que los trenes al aire libre se suspenderían si los vientos superaran las 39 mph, lo que se espera que hagan. Debido a la tormenta, los transbordadores de NY Waterway cerrarán el martes al mediodía.

A nivel estatal, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo ha ordenado a las agencias que preparen y tengan listos los recursos de respuesta de emergencia que podrían ser necesarios.

«Alentamos a los neoyorquinos a hacer un plan de emergencia familiar, empacar un Go Bag, que incluye desinfectante de manos y cobertores faciales adicionales, cargar teléfonos celulares y tener un kit de suministros de emergencia para estar preparados para cualquier tipo de emergencia», aconsejó el Comisionado de Manejo de Emergencias de Nueva York Deanne Criswell.