Avances y desafíos en adopción de criptomonedas en Rep. Dominicana

En un contexto de crisis económica, el grupo anónimo Satoshi Nakamoto propuso en 2009 una moneda digital, Bitcoin, que podría servir como medio de intercambio sin depender de ninguna institución financiera o gobierno.

Dieciséis años después, estas monedas digitales tienen múltiples usos. Mientras que algunos usuarios hacen inversiones especulativas, otros utilizan criptomonedas para realizar pagos fronterizos, evitando los cargos por transacción de las entidades bancarias. También es posible pagar por servicios, con aerolíneas como Air Baltic y Norwegian Airlines aceptando criptomonedas, o experiencias virtuales, tal como es el caso de los casinos que usan criptomonedas.

Alrededor del mundo, especialmente en países como Estados Unidos, India y Brasil, el uso de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin entre otras se encuentra en pleno crecimiento. República Dominicana no ha quedado al margen de la tendencia, con varios usuarios y negocios realizando transacciones con monedas digitales.

El uso de criptomonedas en República Dominicana: ¿Qué tan común es?

A pesar del auge mundial, en República Dominicana, el uso de criptomonedas continúa siendo poco común. Sin embargo, cada vez son más los usuarios de estas monedas digitales en el país.

Un mapa en el sitio web de la plataforma de criptomonedas BTC se ha encargado de rastrear la adopción de criptomonedas en República Dominicana. De acuerdo con el “BTC Map”, ningún establecimiento comercial aceptaba pagos con criptomonedas en 2023. En tan solo unos meses, esto cambió dramáticamente, con un total de 41 negocios aceptando pagos con criptomonedas en agosto de 2024.

Actualmente, el BTC Map muestra que existen 72 establecimientos activos. Aunque la gran mayoría se encuentra en Santo Domingo, también hay algunos ubicados en Santiago y Sosúa, Puerto Plata. Se trata de negocios que pertenecen a una variedad de sectores, tales como el de hostelería, restauración, actividades deportivas y entretenimiento entre otros.

Además, se estima que existen alrededor de 15 cajeros automáticos de bitcoin que permiten comprar y vender esta y otras criptomonedas a cambio de pesos dominicanos, dólares estadounidenses o euros.

Hoy en día, República Dominicana se ha posicionado como uno de los países del Caribe con más comercios que aceptan criptomonedas como forma de pago. En comparación, en Cuba existen 41 establecimientos, 6 en Puerto Rico y en 5 en las Islas Caimán.

Desafíos y regulación actual

El mercado emergente de las criptomonedas y la tecnología blockchain ha resultado en un enfoque poco receptivo y cauteloso por parte de las autoridades dominicanas.

En 2017, en una resolución de la Junta Monetaria del Banco Central, se dispuso lo siguiente: “Los activos virtuales ni ningún otro, no son una moneda de curso legal y por consiguiente no gozan del respaldo del Estado, su efectividad o su uso como medio de pago en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados”.

A través de una publicación a finales del 2021, el Banco Central reiteró lo anteriormente mencionado. Por ende, aquellas personas o establecimientos privados que realicen transacciones con criptomonedas lo hacen bajo su propio riesgo, teniendo en cuenta de que no existe regulación actual por parte del Estado.

Para quienes consideran que las criptomonedas tienen un futuro prometedor con el potencial de formar parte del sistema económico global, es necesario introducir un marco regulatorio concreto. Esto conlleva a varios beneficios, incluyendo una mayor protección para los usuarios de criptomonedas, la disminución del uso indebido de los cripto activos así como la fomentación de la recaudación tributaria.

Pese a esto, y aunque las criptomonedas circulan libremente en el país, las autoridades dominicanas no han fomentado discusiones ni presentado proyectos que permitan implementar un marco regulatorio sólido y específico.

Preguntas frequentes

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son monedas digitales, siendo Bitcoin la primera propuesta en 2009 por el grupo anónimo Satoshi Nakamoto en un contexto de crisis económica. Surgieron como un medio de intercambio que no dependiera de instituciones financieras o gobiernos tradicionales.

¿Cuál es la situación actual del uso de criptomonedas en República Dominicana?

Aunque a nivel mundial el uso de criptomonedas está en crecimiento, en República Dominicana todavía es poco común. Sin embargo, la adopción está aumentando, pasando de ningún negocio que aceptara criptomonedas en 2023 a 72 establecimientos en agosto de 2024, principalmente en Santo Domingo, pero también en otras ciudades. Además, se estima que hay alrededor de 15 cajeros automáticos de bitcoin en el país.

¿Cuál es la postura del gobierno dominicano respecto a las criptomonedas?

Las autoridades dominicanas han adoptado una postura cautelosa. El Banco Central ha declarado que las criptomonedas no son moneda de curso legal y no cuentan con el respaldo del Estado. Por lo tanto, las transacciones con criptomonedas se realizan bajo el propio riesgo de los usuarios, ya que actualmente no existe una regulación específica por parte del gobierno.