Ataque de Rusia a Ucrania deja 9 muertos y decenas de heridos

KIEV.- Un ataque ruso nocturno en la ciudad ucraniana de Ternópil dejó nueve muertos y decenas de heridos, en uno de los golpes más letales contra la zona occidental desde el inicio de la guerra, informaron autoridades ucranianas este miércoles.

El presidente Volodimir Zelensky afirmó que “en Ternopil, edificios residenciales de nueve plantas fueron alcanzados… decenas de personas se encuentran heridas y, lamentablemente, nueve personas murieron”.

Zelensky publicó imágenes que muestran edificios destruidos y humo alrededor de las estructuras afectadas. El mandatario señaló que “personas pueden estar bajo los escombros” y describió la ofensiva como parte de una nueva ola de ataques rusos que impactó distintas regiones del país.

Según Zelensky, Rusia lanzó más de 470 drones de ataque y 48 misiles de diversos tipos en las últimas horas, en una intensificación de la campaña contra infraestructura energética y objetivos civiles antes del invierno.

En paralelo al ataque en Ternópil, la ciudad de Kharkiv registró otro golpe nocturno con 36 heridos, informó el gobernador regional Oleg Synegubov, en el tercer incidente de este tipo en tres días. El gobernador señaló en Telegram: “Una niña de 9 años resultó herida en el ataque enemigo contra Kharkiv. Los médicos brindan a la menor toda la asistencia necesaria”. También indicó que una niña de 13 años y una joven de 18 años estaban entre los heridos, mientras seis personas fueron hospitalizadas.

Synegubov indicó que los distritos urbanos de Slobidsky y Osnoviansky recibieron el impacto de 11 drones, que provocaron incendios y daños en un edificio de nueve plantas, vehículos, garajes y un supermercado. El medio estatal Suspilne informó sobre cuatro incendios en esos distritos, según datos del portavoz regional de servicios de emergencia, Yevgen Vasylenko.

Vasylenko indicó que equipos de rescate y policías evacuaron a 48 personas, entre ellas tres niños, desde una entrada llena de humo en un edificio de gran altura.

En octubre, Rusia lanzó su mayor campaña de ataques contra instalaciones gasíferas ucranianas desde 2022, lo que generó presión sobre un sistema energético debilitado. La nueva ola de bombardeos ocurre mientras el país se prepara para otro invierno complicado y sin señales de negociaciones de paz.

En el frente oriental, autoridades ucranianas describieron una situación crítica para las tropas que intentan contener los avances rusos. Según Kiev, el ejército ruso reclamó otras dos aldeas el martes, en un escenario marcado por el desgaste y la desigualdad numérica entre las fuerzas enfrentadas.

jt-am