Asamblea Provincial del PLD este domingo en Moca

Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la República, Danilo Medina, Presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene a su cargo las palabras centrales de la Asamblea Provincial de esa organización programada para realizarse en Moca, municipio cabecera de la provincia Espaillat, este domingo (24 agosto).

El Secretario General , Johnny Pujols, quien también expondrá en el encuentro, informará de los avances organizativos y los trabajos del PLD con miras a su fortalecimiento e implementación de la nueva Línea Organizativa y Electoral.

El encuentro al que asistirán miembros y dirigentes de la organización política está pautado para iniciar a las 10.00 de la mañana, en el Club José Horacio Rodríguez, ubicado en el barrio del mismo nombre, detrás de la Escuela Andrés Bello en Moca, municipio cabecera.

A la asamblea de este domingo le han antecedido reuniones previas de motivación y planificación de la actividad, realizadas en los cinco municipios de la provincia y los diez distritos municipales, que componen la fértil y productiva provincia, que lleva el nombre del gran civilista, Ulises Francisco Espaillat, quien fuera presidente de la República.

La dirigencia local, en la agenda que guía la asamblea, tiene también su participación para resaltar los trabajos partidarios en las diferentes demarcaciones de la provincia.

Un anuncio difundido en redes y plataformas digitales del PLD se promueve la actividad en la que se resaltará las realizaciones de los gobiernos del PLD en contraste con el abandono de la actual gestión, que ha llevado a la quiebra a los productores avícolas y agrícolas de la provincia

of-am