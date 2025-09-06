Aristipo Vidal: «Leonel quiso convertir PLD en recauchadora»

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Aristipo Vidal, dijo que Leonel Fernández dijo que esta organización era una fábrica de presidentes, «pero lo quiso convertir en una recauchadora».

Declaró que el presidente del partido Fuerza del Pueblo no fue sacado del PLD por Danilo Medina, sino que entendió que había llegado la hora de partir.

“Porque le jura a Dios que él entiende que su cédula debe decir “Presidente de La República”, al igual que el doctor Balaguer. Tiene que ser presidente de la República obligatoriamente. Ya usted lo fue tres veces,Señor”, consideró.

Sin embargo, dijo que son buenas las relaciones entre el PLD y la FP.

MEDINA NO SE OPONDRA A CANDIDATURA FRANCISCO JAVIER

Entrevistado en Diálogo Urgente por EN TELEVISION, Vidal opinó que Medina no pondrá obstáculos a las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García. A su juicio el ex mandatario es una persona totalmente democrática.

Vidal da testimonio de que el presidente y líder del PLD es una persona . Pero que ya el PLD tiene su candidato presidencial, que es el ex ministro de Turismo.

“Y si la masa quiere que sea Francisco Javier el candidato presidencial del PLD, ningún compañero se puede oponer a eso», manifestó.

Recordó que el PLD tiene establecido el centralismo democrático, «que no es un invento de Juan Bosch ni del PLD», sino un método democrático mediante el cual la minoría acepta lo que disponga la mayoría.

