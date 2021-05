ARGENTINA: Miles se rebelan contra confinamiento de Alberto Fernández

BUENOS AIRES.- Los ánimos están caldeados en Buenos Aires. Miles de argentinos denuncian la mala gestión de Alberto Fernández durante la pandemia. Reclaman más vacunas y rechazan el estricto confinamiento de nueve días impuesto por el Gobierno el pasado viernes, para afrontar el vertiginoso aumento de los contagios de COVID-19.

Argentina registra más de 20 000 casos diarios aproximadamente y suma más de 75 000 fallecidos por el virus.

«Nos condenan a la inanición. La gente no puede tener el comercio abierto, no puede ganarse el pan. Esto es una locura, es prácticamente comunismo, totalitarismo de libro», dijo el manifestante. Otro se quejó de que las autoridades «tuvieron un año para reforzar el sistema de salud y no lo hicieron y hoy le obligan a la gente a no trabajar».

El nuevo confinamiento prohíbe las reuniones públicas y la circulación fuera de las cercanías del propio domicilio. Las protestas también se registraron en otros puntos del país, como las ciudades de Córdoba, Bariloche y Rosario.

Las vacunas producidas en Argentina llegan finalmente al mercado nacional

La ola de críticas y el posible colapso de los hospitales apremian a Fernández. El mandatario argentino pone sus esperanzas en la llegada del primer lote de vacunas de AstraZeneca, producidas conjuntamente con México.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador despachará este fin de semana el primer lote tras un acuerdo suscrito en agosto del año pasado cuya puesta en práctica sufrió numerosos retrasos, informaron este martes los dos gobiernos.

La producción de 800 000 dosis para cada país estuvo a cargo del laboratorio argentino mAbxience, responsable de fabricar la sustancia activa, y del mexicano Liomont, que envasó y supervisó el medicamento. Ambas naciones acordaron la producción de unos 150 millones de vacunas.

