Ángel Lockward también queda detenido en Operación Calamar

Angel Lockward

Santo Domingo, 19 mar (EFE).- El abogado Ángel Lockward quedó detenido este domingo, tras presentarse voluntariamente ante la justicia después de que anoche fuera allanado su domicilio dentro de la Operación Calamar contra la corrupción, informó su representante legal Norberto Rondón.

El letrado dijo a la prensa que se ejecutó la orden de detención contra su cliente y quiso subrayar que no hay aún acusaciones ni actas sobre medidas de coerción.

En la lectura de su orden de arresto, se enumeraron los tipos penales que el Ministerio Público está investigando, indicó Rondón, quien precisó que se trata de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, concusión y lavado de activos.

Subrayó que las imputaciones preliminares de las que habla la Fiscalía son genéricas para las personas que están siendo investigadas dentro de esta operación y quiso destacar que todas ellas están revestidas de la presunción de inocencia.

Además, negó cualquier relación de su cliente con los tres exministros detenidos del gobierno de Danilo Medina: el de Hacienda Donald Guerrero («nunca ha hablado más de un minuto con él, solo un día que se encontraron en una funeraria», señaló), de la Presidencia José Ramón Peralta o de Obras Públicas y ex candidato presidencial por el Partido de la LIberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo.

«No sabemos por qué (los investigados en esta operación) están en el proceso ni cuáles son los tipos penales por los que a ellos se les pudiera pretender vincular en algún ilícito penal con nuestro patrocinado», agregó.

Por su parte, la letrada Wendy Lora declaró a los periodistas que el allanamieto anoche en casa de su cliente Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), fue «innecesario, no ha tenido ningún tema abrupto, no se ha ausentado del país» y, con solo haberlo citado, habría acudido ante la justicia.

Aseguró que ese operativo se llevó a cabo a las 11.30 de la noche de ayer con armas largas y habiendo niños pequeños en casa que «están ahora mismo bastante consternados» y consideró que el arresto podía haber sido de «otra forma».

Piccirilo «está tranquilo y confiado en que con los elementos que tenemos va a poder demostrar que él no está vinculado a ningún delito», a él no se le ha dicho específicamente de qué se trata y aún no se han depositado las actas sobre las medidas de coerción, para lo que aún se está en plazo.

En esta operación también han quedado detenidos el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Al menos quince personas están arrestadas dentro de la Operación Calamar, señaló la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

Tras una compleja investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se llevó a cabo esta operación, en la que se realizaron 40 registros en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

En este operativo participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Según la PGR, los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

La cúpula del PLD, formación ahora en la oposición que estuvo en el Gobierno en dos gestiones consecutivas (2012-2016 y 2016-2020), se ha reunido esta mañana, pero todavía no se ha pronunciado sobre las detenciones. EFE

mm-acm