Andrea Difó Marte, nueva directora de PROMESE ((OPINION)

EL AUTOR es politólogo. Reside en Santo Domingo.

El pasado miércoles 27 de agosto (mediante el decreto número 472-25), el presidente Luís Abinader, designó a la doctora Andrea Cándida Difó Marte, para que de manera provisional ejerza la dirección del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL, con todas las potestades propias del director.

La doctora Difó es odontóloga de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el año 1970. También, tiene una maestría en Cirugía Dento Maxilar de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina). Además, posee una especialidad en Cirugía Maxilofacial de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Sus más cercanos, amigos y colaboradores, la definen como una persona sencilla de trato afable, con una arraigada cualidad didáctica y excepcionales condiciones pedagógicas que la llevaron a ser profesora de la Facultad de Odontología, en la UASD, dónde desde finales de los años setenta, contribuyó con la formación de generaciones de profesionales de la salud bucal.

En este orden, desde el 2009, ha impartido docencia en la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil.

Otro aspecto importante de su vida pública, señala que durante el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía Domínguez, se desempeñó en el servicio exterior como vicecónsul de la República Dominicana, en Boston (Massachusetts).

Subdirectora

Más adelante, en el año 2020, recién comenzado el primer mandato del presidente Abinader, la doctora Difó, fue designada como subdirectora de PROMESE/CAL: posición que ocupaba hasta el momento de su ascenso a la dirección general, desde donde habrá de continuar aportando valor al proceso de expansión y fortalecimiento de los distintos programas de asistencia social, dirigidos a los segmentos de la población, en condición de vulnerabilidad.

En conclusión, teniendo como aval, una hoja de servicio impecable, ampliamente validada durante su brillante trayectoria profesional, no cabe la menor duda de que, la designación de la doctora Andrea Cándida Difó, garantiza la continuidad de las buenas prácticas en Promese/Cal.

¡Enhorabuena!

geraldtejada2413@gmail.com

jpm-am