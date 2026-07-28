Alertan falta de información sobre apagones agrava malestar

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SANTO DOMINGO.– El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) advirtió que la escasa información ofrecida por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) sobre los prolongados apagones está generando indignación y desconfianza entre los usuarios.

La entidad expresó su preocupación por las interrupciones del servicio que afectan a numerosos sectores, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde residentes denuncian cortes de energía que se extienden hasta por dos y tres días.

Aunque las EDES atribuyen estas fallas a averías en las redes de distribución, ONPECO considera que la falta de explicaciones oportunas y la demora en las reparaciones aumentan el malestar ciudadano.

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

La organización sostuvo que corresponde a las distribuidoras informar con transparencia sobre las causas de cada interrupción, el tiempo estimado para restablecer el servicio y las acciones correctivas que ejecutan.

Asimismo, señaló que los apagones prolongados, en medio de las altas temperaturas, afectan gravemente la calidad de vida de la población al provocar pérdida de alimentos, interrupciones en el suministro de agua, daños a equipos eléctricos y pérdidas económicas para pequeños negocios.

ONPECO también lamentó las constantes quejas de usuarios por las dificultades para comunicarse con las EDES y la tardanza de las brigadas en atender las averías, situación que incrementa la frustración de las comunidades afectadas.

SUPERVISIÓN Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

La entidad exhortó a las distribuidoras a fortalecer el mantenimiento preventivo de sus redes, mejorar su capacidad de respuesta y establecer canales permanentes de comunicación con la ciudadanía.

Igualmente, solicitó a la Superintendencia de Electricidad, PROTECOM y demás organismos competentes reforzar la supervisión del servicio y garantizar el respeto de los derechos de los consumidores.

ONPECO afirmó que continuará recibiendo denuncias y vigilando esta problemática, al considerar que un servicio eléctrico eficiente, continuo y transparente constituye un derecho fundamental para todos los dominicanos.

an/an