Aguaceros fuertes y tronadas en buena parte de R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- Una vaguada ocasionará este domingo aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas de la República Dominicana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las zonas más afectadas en la mañana son Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Barahona.

Después del mediodía, las precipitaciones afectarán el Gran Santo Domingo y las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Elías Piña y Dajabón.

Las lluvias disminirán de manera gradual en la noche.

El Indomet advirtió que las temperaturas seguirán calurosas, con una sensación térmica elevada, debido a la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste.

CINCO PROVINCIA EN ALERTA VERDE

Las provincias La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan y Santiago fueron puestas en alerta verde por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a posibles inundaciones, desbordes de ríos y deslizamiento de tierra.

El organismo aconsejó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.